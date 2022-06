Cantieri in autostrada, occhio alle chiusure di A8 e A26, anche di giorno

Un’altra settimana di lavori sulle autostrade A8 e A26. I provvedimenti sono previsti anche in orario diurno.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura delle essenze arboree, dalle 12:00 alle 14:00 di lunedì 13 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano, al km 16+300, o di Busto Arsizio, al km 24+500.

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 giugno, per chi proviene da Varese, sarà chiuso l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano.

In alternativa si consiglia di procedere sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200, seguire le indicazioni per A4/Torino e immettersi sulla A50 Tangenziale ovest dall’interconnessione di Ghisolfa A4/A50 in direzione Bologna, in alternativa uscire dallo svincolo Cascina Merlata, al km 0+300, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest e rientrare sulla Tangenziale dallo svincolo Figino/Gallaratese.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, previste in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS33 del Sempione verso Milano e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, per proseguire poi in direzione della A8.

Chiusura allacciamento A8/A26

Per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore e per lavori di potatura delle essenze arboree, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 giugno, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, il traffico verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 25+700, percorrere la SP26 e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione di Besnate.

Contestualmente, sarà chiuso, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, l’allacciamento sulla Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si potrà uscire sulla A8, a Solbiate Arno, al km 35+700, o a Gallarate, al km 30+000 e percorrere la SS33 del Sempione in direzione Genova/Gravellona Toce.

Chiusure allacciamento autostrada A4/A8

Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, dalle 1:00 alle 6:00 di domenica 12 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia. Si precisa che gli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino.

Inoltre, dalle 00:00 alle 6:00 di domenica 12 giugno, sarà chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto Milano Viale Certosa-Monza, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 Milano-Varese e uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire poi le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni verso Torino, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest;

sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.