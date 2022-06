La lettera del nostre lettore Luca Mattiazzo, che racconta un disservizio vissuto durante un viaggio da Milano Cadorna a Laveno Mombello.

Redazione, ecco il mio racconto di un viaggio travagliato. Il treno delle 18:22 in partenza da Cadorna per Laveno Mombello parte senza nessuna informazione ai viaggiatori alle 18:32, aprendo le porte ai passeggerei alle 18:26.

Il dubbio che ci fosse qualche malfunzionamento viene confermato dal fatto che il treno giunge a Saronno e lì si ferma. Il capotreno con grande incompetenza non si è neppure degnato di informare i viaggiatori.

Intanto sul binario attiguo arriva a Saronno il treno per Varese. Dubbio del pendolare: parte il Laveno o il Varese.

Alle 19:10 circa svelato il mistero: treno delle 18:22 soppresso, parte prima il treno per Varese, il treno sul binario attiguo, mentre i viaggiatori per Laveno attenderanno il treno successivo.

Davvero complimenti al responsabile del movimento in turno, emblema di incompetenza (ha lasciato partire da Cadorna un treno con problemi tecnici salvo impiegare mezz’ora poi per sopprimerlo a Saronno) e complimenti al capotreno che non si è minimamente sforzato di ovviare all’incapacità degli altri due, almeno degnandosi di dare informazioni.

Cara Trenord investi sui treni, ma anche sul capitale umano.