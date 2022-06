I carabinieri di Luino incontrano gli anziani delle frazioni per metterli in guardia contro le truffe

Il consiglio del vicino: «Non aprire mai a nessuno, non firmare niente». Di solito può bastare, ma non sempre. Tuttavia se sono i carabinieri a ripeterle, queste regole legate alla riduzione dei rischi ai soggetti più deboli ed esposti alle truffe, cioè gli anziani, allora qualcosa in più di certo si muove.

Per questo motivo i carabinieri della stazione di Luino insistono nell’incontro diretto con le popolazioni e sul territorio propongono iniziative dove è un militare in carne ed ossa a mostrare come ci si deve comportare quando arriva l’estraneo alla porta, quando si esce dall’ufficio postale con la pensione, o addirittura nel bel mezzo di un assedio telefonico fra cucina e tinello.

Impiegati dell’assicurazione, improbabili operai dell’acqua, messi comunali sospetti: tante figure che rappresentano spesso un’insidia, e che quando si scopre la verità, spesso può risultare troppo tardi per rimediare a un danno che, oltre che sotto il profilo economico, ferisce a titolo personale.

I carabinieri di Luino allora incontrano i cittadini delle frazioni per spiegare tutto questo; l’appuntamento è per martedì 28 giugno alle 17 al circolo Acli di Voldomino Superiore.