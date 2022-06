I carburanti tornano a salire, gasolio e benzina sopra i due euro

Preoccupa il nuovo rincaro dei carburanti, tornati nuovamente al di sopra del limite dei due euro. Nella giornata di oggi il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è salito a 2,018 euro/litro mentre il prezzo medio praticato del diesel self ha raggiunto quota 1,939 euro/litro.

La tendenza al rialzo rispecchia le quotazioni in salita dei prodotti petroliferi e riguarda tutte le compagnie. L’aumento dei prezzi ricalca quanto già avvenuto a febbraio e marzo, prima dell’intervento del Governo per introdurre il taglio delle accise.

Di seguito il grafico che mostra le variazioni dei prezzi settimanali dei carburanti in Italia.