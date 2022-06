A Casalzuigno esonda il torrente: strade invase da fango e detriti

Il fiume che esonda e si porta via tutto. Casalzuigno, paese della Valcuvia, è stato duramente colpito dal temporale che ha interessato tutto il Varesotto nel pomeriggio di domenica 5 giugno. Una pioggia intensa che in pochi minuti ha fatto esondare il torrente che attraversa il paese, trascinando con se tutto quello che ha trovato: macchine, muretti, alberi trascinati per le vie del piccolo paese della Valcuvia.

«Siamo alluvionati, qui c’è il disastro», le prime parole del sindaco Danilo De Rocchi che insieme ai Vigili del Fuoco e ai volontari della Protezione Civile è sceso in strada per aiutare, dove possibile.

Le strade al momento sono piene di sassi, le case sono state invase dal fango, mentre i cittadini cercano di liberare stradine e vie d’accesso. Fortunatamente non si segnalano persone ferite.

Per far fronte alle richieste arrivate da tutta la zona sono stati richiamati in servizio diversi vigili del fuoco e sono giunte in supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza.