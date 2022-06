A Castellanza le finali dei campionati di pallavolo provinciali delle Polisportive Salesiane di Varese

Domenica 19 giugno si sono svolte a Castellanza le premiazioni delle finali del campionato primaverile PGS, un traguardo importante, questo, per le Polisportive Salesiane di Varese che hanno concluso nella location dei grandi spazi dell’Oratorio Sacro Cuore la prima vera stagione sportiva post Covid.

Una stagione sportiva che, finalmente, si è avvicinata a piccoli passi ad una situazione di quasi normalità: ad ottobre infatti era ripartito il campionato della fase invernale che pur con tutte le limitazioni del caso, ovvero accessi alle palestre contingentati, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamenti, eccetera, si era potuto svolgere bene e concludere regolarmente.

A marzo è ripartito anche il campionato della fase primaverile, che ha un carattere provinciale e che ha da subito visto una buona adesione delle società con molte squadre iscritte: in tutto 47, pari a oltre 5.000 giovani tesserati, segno di una ripresa concreta delle attività sportive.

Dai primi di giugno si sono svolte le qualificazioni per le fasi finali provinciali che hanno portato 30 squadre a contendersi i massimi gradini del podio domenica 19 giugno, con le squadre suddivise in categorie ed ospitate in cinque diversi impianti a Cassano Magnago, Lonate, Gallarate, Ferno e Castellanza, delocalizzazione voluta per favorire un rapido svolgimento delle gare.

Le gare delle finali si sono svolte regolarmente: poi ragazze, allenatori e genitori si sono concentrati all’oratorio Sacro Cuore di via Adua per le premiazioni.

Il presidente delle PGS di Varese Lucio Mattaini ha introdotto il momento tracciando una sintesi del campionato primaverile e facendo presente l’importanza di essere, finalmente, tornati alla quasi normalità e dopo due anni poter svolgere le premiazioni in presenza. Ha poi ringraziato tutti gli intervenuti per la loro partecipazione il gruppo campionato e i componenti del consiglio direttivo provinciale, gli arbitri per il lavoro svolto durante l’anno e per questo evento di fine campionato.

Dopo di che Mattaini ha dato la parola al sindaco di Castellanza Mirella Cerini che, insieme al consigliere con delega allo Sport Luigi Croci e al consigliere Marco Butti ha presenziato all’evento. Il Sindaco nel suo discorso si è complimentato per quanto PGS Varese ha fatto e sta facendo per promuovere tutti quei valori, ha portato l’esempio del rispetto degli avversari, che sono alla base di uno sport inteso come opportunità di crescita umana e morale dei nostri giovani.

Sia il Sindaco che l’Assessore allo Sport hanno poi partecipato alla consegna dei premi alle squadre delle varie categorie presenti, ovvero U12 – U13 – U14 – U16 – U18 – U20 – Libera Femminile e Libera Mista, in un bellissimo momento di festa e di convivialità.

Da segnalare anche la presenza di Rina De Bortoli e Cinzia Milani a rappresentanza delle F.M.A. a livello regionale e provinciale.

I partecipanti si sono lasciati con un arrivederci a settembre per la ripresa dell’attività e la promessa di rilanciare la nuova stagione sportiva con un grande evento a livello provinciale.