Castellanza, nuovo incidente nell’incrocio tra via Nizzolina e via Venezia. E il Centrodestra sbotta

Sono stati un’auto ed una moto i mezzi coinvolti nell’incidente stradale avvenuto a Castellanza nell’incrocio tra via Venezia e via Nizzolina, punto interessato da diversi incidenti negli ultimi anni.

«Considerata la frequenza di episodi di questo tipo», il Centrodestra Unito per Castellanza ricorda che «i cittadini della zona si erano attivati già in passato avanzando delle richieste di intervento all’amministrazione comunale», ma l’unico cambiamento risulta l’installazione di un dosso che «posto forse a troppa distanza dalla intersezione delle strade, non ha risolto il problema». Pertanto, il partito cittadino evidenzia che «occorre identificare una soluzione tecnica che permetta di garantire la sicurezza, evitando così rischi inutili».

Centrodestra Unito per Castellanza segnala poi l’incrocio tra via Piave e via Lombardia, nei pressi del passaggio a livello, luogo anch’esso interessato da diversi incidenti stradali: «Anche in questo caso è urgente intervenire per evitare epiloghi tragici».

Tuttavia, la denuncia del partito non è limitata alla sola sicurezza stradale: «Sono poi giunte segnalazioni da parte di persone, perlopiù anziani, che hanno notato nella zona di via Nizzolina la presenza di persone che con una scusa tentano di entrare nelle case». Non si conoscono le reali intenzioni di queste persone, ma «con l’estate che avanza, il rischio che persone sole diventino facili obiettivi di malviventi non deve essere sottovalutato», sottolinea il partito cittadino, che richiede quindi una maggiore vigilanza nella zona per «evitare di trovarsi di fronte ad avvenimenti che andrebbero a turbare profondamente la necessità di vivere tranquilli dei castellanzesi».