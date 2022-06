Castiglione Olona si aggiudica un altro super bando: in arrivo un milione di euro per Palazzo Branda

Una bella notizia per la Città di Castiglione Olona arriva proprio oggi da Regione Lombardia.

Questa mattina è stata pubblicata la graduatoria per un bando a cui l’Amministrazione comunale ha partecipato con un progetto su Palazzo Branda Castiglioni, risultando tra i primi posti con 90 punti. Questo significa che nel borgo arriverà la bella cifra di un milione di euro per mettere mano alla preziosa dimora del Cardinale, cuore del centro storico di Castiglione Olona e sede museale.

«Davvero una bellissima notizia, un secondo finanziamento molto importante per Castiglione Olona – dice il sindaco Giancarlo Frigeri – Con questo contributo riusciremo a portare a termine la sistemazione delle aree ancora non accessibili del palazzo, di alcune sale e dei giardini. E sarà un salto di qualità notevole per questo bene così importante».

Per il sindaco Frigeri e la sua amministrazione un altro “colpo da maestro”, dopo il bando di quasi un milione di euro vinto a fine 2021.