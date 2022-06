C’è un’allerta meteo per temporali sul Varesotto

Vista l’ondata di siccità che ha sconvolto il nostro clima sembra quasi improprio parlare di maltempo a proposito di temporali in arrivo ma del resto il centro di monitoraggio regionale che dirama le allerte meteo non può esimersi e nell’ultimo bollettino diffuso mette in allerta le protezioni civili locali. Nulla di grave, almeno secondo quanto previsto, ma un altolà per dire che potranno essere previsti temporali.

Due sono le fasce della provincia interessate. Sulla fascia centro/nord del Varesotto fenomeni temporaleschi sono attesi dal pomeriggio di oggi e fino alla sera di domani, mercoledì 22 giugno. Sulla fascia del basso Varesotto l’allerta è prevista invece da domani a mezzogiorno fino a sera. In entrambi i casi si tratta di “allerta gialla”, quindi la prima soglia di attenzione.