In centinaia a Busto Arsizio per il pic nic dei 35 anni dell’associazione Bianca Garavaglia

Domenica 12 giugno al parco Sempione di Busto Arsizio è andato in scena quello che è stato definito un festival della solidarietà, l’ ABG DAY 2022 si è confermato un immancabile e straordinario appuntamento dedicato a bambini e famiglie ma soprattutto un grande momento di coesa e proficua organizzazione dell’associazione Bianca Garavaglia che ha così festeggiato i suoi 35 anni dalla sua fondazione con un picnic solidale e un importante raccolta fondi al ritmo delle musiche di Busto Live radio.

E’ stato commovente ascoltare il ricordo di Bianca, la figlia di Franca Garavaglia presidente dell’associazione, insieme a quelli di Claudia e di Stefania Maino che unanimi hanno sottolineato l’importante traguardo raggiunto e quanto impegno ancora si vuole convogliare per la ricerca che rimane un primario obiettivo della ODV.

La giornata iniziata all’alba per decine di gruppi di volontari e si è avviata con i saluti istituzionali alle ore 11.30 con l’intervento del presidente Provincia di Varese e sindaco Città di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, il saluto della Regione Lombardia con il presidente della Commissione sanità Emanuele Monti a seguire l’intervento dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri; significativo il saluto e la testimonianza del dottore Stefano Chiaravalli oncologo per l’Istituto dei tumori di Milano sono proseguiti poi i ringraziamenti a tutte le Forze dell’ordine presenti con il Commissariato di Polizia di Busto Arsizio, la Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio, la Polizia Locale e poi la Protezione civile Garibaldi, l’associazione Vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana comitato di Busto Arsizio.

È stata poi la volta degli interventi degli assessori Daniela Cinzia Cerana per l’istruzione che ha portato i saluti dell’assessore Paola Reguzzoni, gli assessori Maurizio Artusa e Salvatore Loschiavo. Con la presenza del team di Royaltime capitanato da Luca Torno a mezzogiorno è stato il momento de “il pranzo è servito” tre proposte tra box gourmet e classiche di colombo 1933 da gustare sul prato in compagnia. Esilarante e divertente il momento di baby dance e socievoli le attività sportive e ludico ricreative nonché formative ed informative in collaborazione con le diverse associazioni territoriali di riferimento per concludere con il momento celebrativo che ha stretto tutti i presenti in un commovente abbraccio a Franca Garavaglia con anche il lancio in cielo dei palloncini con i colori dell’associazione. Durante la giornata è stato possibile partecipare ad una lotteria benefica.

La kermesse si è conclusa puntuale alle 18 con i doverosi ringraziamenti a cominciare da Alessandro Albani in rappresentanza dell’ ordine professioni infermieristiche, al main sponsor Remax a tutti i donatori e le aziende che hanno contribuito con merci che hanno potuto fare più grande ancora la raccolta charity a favore della ricerca e cura dei tumori pediatrici infine i media partner La Prealpina, One TV e RadioBustoLive.

Stefania Maino conclude dichiarando: «Siamo stanchi ma con con il cuore pieno di gioia, abbiamo raccolto tanti contributi a favore dell’oncologia pediatrica grazie a tutti».

Claudia Garavaglia ha dichiarato: «Hanno aderito tantissime persone tante famiglie E questo era il nostro obiettivo, Una festa portata All’ennesima potenza, la ricerca non si ferma e deve andare avanti ed ogni contributo può salvare un bambino in più».