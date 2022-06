Centri estivi, il Comune di Castellanza stanzia 30 mila euro per ridurre i costi alle famiglie

Le proposte estive realizzate sul territorio rappresentano spesso una modalità indispensabile per rispondere all’ esigenza familiare di poter lasciare i figli durante l’orario di lavoro nel periodo estivo, ma in un contesto che sia sicuro e valido dal punto di vista educativo, in grado di fornire ai giovani importanti occasioni di crescita a livello personale e di relazione con l’altro.

In un periodo economicamente difficile come quello attuale, l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere la spesa delle famiglie per i centri estivi, attraverso un contributo che possa almeno in parte, alleviarne il carico. «Il sostegno alle famiglie è uno degli obiettivi più importanti del programma di mandato dell’attuale Amministrazione e che stiamo concretizzando di volta in volta, attraverso l’avvio di progetti in collaborazione con il Terzo Settore e con stanziamenti a bilancio finalizzati , destinati a supportare direttamente le famiglie nelle loro scelte educative . Per quanto riguarda i centri estivi l’Amministrazione ha scelto di utilizzare un avanzo di circa 30.000 legato ad un contributo di Cap Holding, a parziale sostegno dei costi di frequenza dei centri estivi del territorio».

L’intento è quello di sostenere anche i nuclei familiari con redditi medi, che spesso non riescono ad usufruire di altre agevolazioni a causa del superamento del limite reddituale fissato dall’ISEE, al fine di garantire la più ampia partecipazione di bambini e ragazzi alle proposte estive.

Potranno beneficiare dei contributi i cittadini residenti a Castellanza, con figli minori nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 14 anni (anni compiuti – nati dal 01/01/2008 al 31/12/2018) e che frequentano i centri estivi territoriali, fatta eccezione per gli oratori estivi che già beneficiano di un importante contributo da parte dell’Amministrazione Comunale (40.000 euro).

Il contributo riconosciuto è fissato nel limite massimo di € 40,00 a settimana per ciascun figlio, in ogni caso per un importo non superiore alla spesa sostenuta. La famiglia dovrà versare al centro estivo frequentato la retta completa

La domanda, che invitiamo a leggere con attenzione in tutte le sue parti, può essere reperita sul sito del Comune: www.comune.castellanza.va.it , oppure richiesta via e mail al seguente indirizzo: serv.sociali@comune.castellanza.va.it (mail valida solo per richiedere i moduli) .

Le richieste di agevolazione, debitamente compilate e firmate, complete della documentazione attestante il pagamento e la frequenza, devono pervenire entro e non oltre il 15/09/2022 (fa fede la data di arrivo) al seguente indirizzo mail: agevolazioni@comune.castellanza.va.it; oppure consegnate a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castellanza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il contributo verrà liquidato entro il 15 ottobre 2022. Le famiglie possono iscrivere i bambini e i ragazzi anche a centri estivi di altro Comune.

«Da parte mia desidero ringraziare il Sindaco, gli Assessori e i tecnici – conclude Cristina Borroni – perché è proprio grazie al lavoro quotidiano, che si svolge in un clima di fattiva e concreta collaborazione, che riusciamo a trovare ogni volta strategie e soluzioni concrete per rispondere ai reali bisogni dei cittadini».