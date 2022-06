Centri estivi e servizi per soggetti fragili, Varese apre il bando per gli istituti religiosi

Centri estivi e servizi per soggetti fragili, aperto il bando a favore degli istituti religiosi. Il Comune di Varese avvia un percorso di valorizzazione a favore delle istituzioni religiose che offrono servizi nel periodo estivo a beneficio delle famiglie.

Per il sostegno dei servizi estivi ricreativi, sulla base dei criteri relativi al numero di partecipanti e alle settimane di apertura dei centri, è prevista una misura complessiva di 13 mila euro. E’ prevista poi una misura per accrescere il servizio favorendo soggetti fragili e bisognosi di ausilio nei contesti strutturati attraverso l’impiego di personale specializzato. Il totale a disposizione per questo sostegno è di 20 mila euro. In aggiunta a questa misura, i Servizi sociali hanno messo a bilancio oltre 20 mila euro come sostegno alle famiglie varesine bisognose o in difficoltà affinché possano iscrivere i propri figli ai servizi ricreativi estivi.

«Una misura con cui l’amministrazione intende sostenere tutti quegli operatori che tradizionalmente offrono un servizio fondamentale alle famiglie durante il periodo estivo – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – creando occasioni di crescita, divertimento e condivisione rivolte ai minori, e contribuendo in tal modo ad arricchire l’offerta di servizi estivi in città».

Sono ammessi a presentare domanda di contributo a queste due misure tutte le istituzioni religiose che attivano servizi estivi diurni all’interno della città di Varese. Ad ogni progetto ritenuto ammissibile sarà riconosciuta una quota massima pari a 5 mila euro, in proporzione al punteggio assegnato. Ciascun ente potrà presentare domanda su una delle due misure o su entrambe, presentando per ciascun centro diurno una domanda specifica. Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.

Per partecipare al bando è necessario presentare domanda di ammissione tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it entro le 9.00 di venerdì 10 giugno, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda centri di ritrovo e assistenza diurni periodo estivo 2022”.

Link diretto: https://www.comune.varese.it/c012133/po/mostra_news.php?id=1042&area=H