“C’era due volte un Re”, spettacolo Teatrale per bambini e famiglie ad Albizzate

“C’era due volte un Re… storie di amicizia, coraggio, capricci e amore”

Con Noemi Bassani e Stefano Tosi

Regia Fabio Scaramucci – Ortoteatro

Scenografie Giorgio Rizzi

Siete pronti a partire per una fantastica avventura?

Vi porteremo in un mondo incantato, in un castello magico dove incontrerete re, regine, principesse e tanti altri personaggi fantastici, paurosi o divertenti, come lo gnomo rock, il mostro del buio, e…

Uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia. Attraverso il teatro di narrazione, la musica dal vivo e il teatro di figura due attori porteranno i piccoli e grandi spettatori nell’affascinante mondo dei cantastorie.

Tecniche utilizzate: Narrazione, teatro di figura e musica dal vivo

Adatto dai 3 anni in su