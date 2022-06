Chiamatela ancora Openjobmetis Varese, parola di Rosario Rasizza

Per il nono anno consecutivo, la Pallacanestro Varese si chiamerà Openjobmetis. Lo ha annunciato oggi – venerdì 24 giugno – l’amministratore delegato dell’azienda di Gallarate, Rosario Rasizza, il principale artefice della sponsorizzazione della società biancorossa da parte del marchio di lavoro somministrato.

In un tweet pubblicato nel pomeriggio, Rasizza ha scritto: «Ora lo possiamo ufficialmente dire: Openjobmetis e Pallacanestro Varese ancora insieme per la prossima stagione». Una frase corredata dalla fotografia, un selfie con lui e Scola, che vedete qui sopra. Il dirigente non specifica quale sarà il tipo di accordo ma tutto lascia pensare a un rinnovo da main sponsor.

Oggi Rasizza non era presente alla presentazione dell’investitore australiano Ross Pelligra ma l’azienda era ugualmente rappresentata da Marco Vittorelli, che è presidente sia di Openjobmetis spa, sia della stessa Pallacanestro Varese.

Il sodalizio tra le due realtà, quella sportiva e quella aziendale, è il secondo più lungo della storia varesina: il record appartiene alla Ignis di Giovanni Borghi sulle maglie per ben 19 anni. Se si contano anche le tre stagioni a marchio “Metis” (l’azienda milanese che poi si fuse con Openjob) si arriva a quota dodici.