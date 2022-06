Chiara Ferragni e Liliana Segre insieme al Memoriale della Shoah di Milano

Chiara Ferragni ha incontrato la Senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah di Milano. Dopo un primo incontro, qualche settimana fa, avvenuto dopo l’invito della Senatrice all’infleucer, si è tenuto un secondo incontro: questa volta hanno visitato insieme il Binario21 della Stazione Centrale di Milano, luogo dal quale avvenivano le deportazioni naziste e tutt’oggi testimonianza di quel terribile periodo della nostra storia. Un incontro “da nonna a nipote”, come lo ha definito Chiara Ferragni, toccante e significativo, ma soprattutto un bel messaggio contro l’odio e razzismo.

Sulla sua pagina Instagram Chiara Ferragni ha scritto: “Qualche giorno fa la senatrice Liliana Segre mi ha portato alla scoperta di un luogo del quale non conoscevo nulla, il memoriale della Shoah a Milano. Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei “da nonna a nipote”, la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa mi ha fatto soffrire e soprattutto riflettere. Ho capito quanto le persecuzioni che spesso pensiamo siano lontane da noi nel tempo e nella geografia, si siano invece consumate sotto casa nostra, sotto gli occhi indifferenti di molti nostri concittadini. In questo luogo ho imparato quanto restare indifferenti all’odio e alla violenza, sia a suo modo un gesto ulteriore di violenza e odio. Oggi voglio condividere questa mia esperienza invitando tutti a visitare il @MemorialeDellaShoah a Milano (in Stazione Centrale) per vedere, pensare, agire. Grazie a Liliana che da donna a donna mi ha dato una lezione di vita, di umanità e di attivismo. Diciamo no all’indifferenza”.