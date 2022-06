Chiude per un mese e mezzo l’entrata di Bollate Novate sulla tangenziale A52 Nord di Milano

Per consentire i lavori di completamento della A52 Tangenziale nord di Milano, lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Monza, resterà chiuso per un mese e mezzo, dalle 9 di mercoledì 15 giugno alle 5 di domenica 31 luglio, in modalità continuativa.

Si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate.