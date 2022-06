Cinque eventi in un mese: Varese rende omaggio a “sua maestà” la moto

Cinque eventi, migliaia di persone coinvolte, svariate centinaia di pernottamenti previsti: il mese di giugno a Varese e provincia sarà caratterizzato da una serie di appuntamenti per i motociclisti “di ogni ordine e grado” ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo delle due ruote a motore, per curiosità o per una passione pronta a sbocciare.

Il settore moto sul nostro territorio è storicamente importante e – lo ha ricordato il direttore della Camera di Commercio Mauro Temperelli – coinvolge 140 entità tra manifatturiere (20) e commerciali (120) e impiega oltre 800 addetti. Numeri che poi fanno il paio con il background presente in provincia dove si contano ancora due stabilimenti piuttosto grandi (MV Agusta e SWM) e numerose aziende legate a componentistica e accessori con marchi di rilevanza internazionale.

Sulla scia di queste premesse, in un convegno nel 2017 alle Ville Ponti, venne lanciato il progetto “Varese Terra di Moto” che – superata la pandemia – ha letteralmente aperto il gas proponendo l’evento clou, quello del 18 e 19 giugno all’ippodromo delle Bettole trasformato in un vero e proprio “parco giochi” per chi ama le moto. Un appuntamento che diventerà fisso perché i responsabili (Annalisa Mentasti, Marco Belli, Alberto De Bernardi ed Ennio Marchesin) hanno fissato un rapporto triennale con le Bettole incassando anche il supporto di EICMA (la grande fiera milanese del ciclo e motociclo) per la quale lo show varesino diventerà una sorta di “fuorisalone”.

Ad aprire il “giugno in moto” sarà però il raduno nazionale della associazione “Angeli in moto” che conta circa 1.500 aderenti in tutta Italia: si tratta di persone che gratuitamente svolgono (rigorosamente in sella) servizi necessari a persone in difficoltà come la consegna di medicinali e apparecchiature. «Tra il 3 e il 5 giugno faremo per la prima volta un raduno a Varese – spiega Tiziano Andreoli – Il clou sabato 4 con un motogiro e diversi eventi allo stabilimento SWM di Cassinetta di Biandronno. Attendiamo almeno 200 partecipanti».

Come detto quindi, sabato 18 e domenica 19 andrà in scena “Varese ti mette in moto”: «Un palcoscenico in cui gli operatori della filiera moto possono offrire le loro eccellenze mentre gli appassionati troveranno un “parco giochi” per approcciare la moto in modo consapevole con corsi di guida sicura attenzione a ecologia e responsabilità sociale e via dicendo. Ci saranno i percorsi per sperimentare varie discipline, la scuola per bambini, il training per le Vespe, vari spettacoli e una esposizione di moto storiche varesine. Domenica il concorso di eleganza per auto a pedali d’epoca curata dal grande fotografo Gigi Soldano. In tutto si attendono almeno 2mila visitatori nell’ampio spazio delle Bettole».

Sempre in quell’ambito ci sarà anche il Motogiro della Associazione Nazionale Carabinieri: «Un’idea nata dai nostri soci Filippi, Motta e Signorelli – spiega il presidente varesino Roberto Leonardi – Partiremo dall’ippodromo alle 9 e vi faremo ritorno dopo aver effettuato un giro con sosta a Germignaga e passaggio a Luino con due moto dei Carabinieri della Compagnia di Busto ad aprire il corteo». Il ricavato di questo evento sarà devoluto alla PolHa, polisportiva paralimpica di Varese.

Le moto però sono di tutte le misure e tra le “piccole” non si può scordare la celeberrima Vespa che sarà protagonista sabato 25 con la disputa della terza prova del Campionato Regionale di regolarità, curata dal “Vespa Club 3 Laghi” con base a Comabbio. «Abbiamo già oltre 50 iscritti ma contiamo di arrivare a 70 partecipanti – spiega Mirko Mazzei – anche perché nella categoria Open ci sono appassionati che arrivano da tutta Italia e dall’estero».

A concludere il lungo programma c’è la regina delle manifestazioni d’epoca, la Varese Campo dei Fiori automobilistica, all’interno della quale però ci sarà una presenza a due ruote. «La celebre gara di casa nostra, prima di aprirsi alle quattro ruote, ebbe diverse edizioni dedicate alle moto – ricorda il giornalista Giuseppe Macchi in nome della VAMS, club organizzatore – Quest’anno le moto faranno da apripista alle vetture in gara mentre sarà premiato un personaggio incredibile quale è Gian Pio Ottone, un passato da grande atleta degli sport motoristici e un presente da collezionista che ha scelto Varese come sua casa».