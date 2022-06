Cinque martedì col cinema sotto le stelle nel cortile del municipio di Castellanza

La rassegna prenderà il via il 5 luglio e rientra nell’ambito del cartellone di eventi di L’estate in città 2022

Prende il via martedì 5 luglio la rassegna cinematografica “Film sotto le stelle”. La rassegna, che rientra nell’ambito del cartellone di eventi di L’estate in città 2022 proposti dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, prevede cinque appuntamenti con altrettante pellicole ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport.

Questo il programma completo della rassegna:

5 luglio – ORE 21,30 – King Richerd Una famiglia vincente di Reinaldo Marcus Green, 2021 – Per tutti;

12 luglio – ORE 21,30 – Welcome Venice di Andrea Segre, 2021 – Autore;

19 luglio – ORE 21,30 – La fiera delle illusioni di Guillermo Del Toro, 2021 – Azione;

26 luglio – ORE 21,30 – Il capo perfetto di Fernando Leon de Aranoa, 2021 – Commedia;

2 agosto – ORE 21,30 – Leonora addio di Paolo Taviani, 2022 Autore.

Il costo del biglietto è di € 3,00 (intero), € 2,50 (ridotto).

Tutte le proiezioni si terranno nel cortile del municipio di Castellanza.