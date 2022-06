Cinquemila euro al Pane di Sant’Antonio, grazie al Lions Day di Varese

Domenica 24 aprile si è celebrato il Lions Day, la giornata che annualmente vede la presentazione delle attività filantropiche e di utilità sociale dei Lions italiani. Nel corso della giornata, presso i numerosi gazebo e le postazioni mobili dislocate in piazza

Monte Grappa e ai Giardini Estensi, i soci dei nove Lions club della zona di Varese hanno realizzato nell’insieme 30 eventi, che hanno avuto scopi di intrattenimento, educazionali e di dimostrazione delle attività lionistiche. Tra questi spiccano gli oltre 600 screening medici, suddivisi per tumore al seno, diabete, ipertensione, malattie odontostomatologiche, ambliopia, ipoacusia.

«Il Lions Day 2022 a Varese – commenta il Lorenzo Dominioni, presidente del Comitato Lions Day Zona A II Circ. Distr. 108Ib1 – ha visto complessivamente in piazza Monte Grappa e nei Giardini Estensi la partecipazione di circa 1.500 cittadini nell’arco della giornata e la collaborazione attiva di novanta soci dei Lions Club della Zona, che hanno contribuito alla realizzazione e conduzione degli eventi».

Prosegue Dominioni: «Il bilancio economico della giornata si è chiuso con un saldo attivo di 5.000 euro, reso possibile in larga parte dalla generosa donazione di un Lions che, in autentico spirito Lionistico, ha fornito gratuitamente una cospicua quantità di materiali e la propria opera per il successo della manifestazione».

Tutto il saldo attivo del Lions Day 2022 è stato devoluto all’Associazione Pane di Sant’Antonio, che cura la Mensa dei Poveri presso la Parrocchia della Brunella a Varese.