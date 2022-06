Circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Bellinzona – Luino all’altezza di Tronzano

Trenord segnala “circolazione con grave criticità” lungo la linea ferroviaria Luino – Gallarate nel tratto di competenza svizzera ma in territorio italiano. In particolare il maltempo ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria svizzera in prossimità di “Pino Tronzano“

CIRCOLAZIONE SOSPESA

La circolazione è sospesa. I treni arrivano e partono da Luino.

E’ in corso l’intervento dei tecnici svizzeri. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.

FRANE E TAGLINPIANTA

Sull’intero Alto Varesotto un forte temporale ha colpito la Veddasca. A Cadero è caduta una frana che vede i vigili del fuoco impegnati per sgomberare la strada. Diversi i tagli pianta che hanno impegnato i vigili del fuoco di Luino.