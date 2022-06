A Cittiglio il Panathlon Varese rinforza la passione per il ciclismo

Il Panathlon International Club Varese rinnova il proprio interesse per il ciclismo varesino. Sabato 11 giugno a Cittiglio saranno due gli appuntamenti proposti dai panathleti varesini, con il supporto tecnico della Federazione Ciclistica Italiana e della Società Ciclistica Orinese e la supervisione di Miriam Martinoli, Albino Rossetti e Igor Giaron.

Il presidente Felice Paronelli ha annunciato le manifestazioni nel paese del panathleta Alfredo Binda che coinvolgeranno amatori e giovani.

Raduno Cicloturistico

Nella mattina di sabato 11 giugno si svolgerà una pedalata aperta a tutti valida come 2° Raduno Nazionale Ciclistico Panathletico. Il programma prevede il ritrovo dalle ore 8 presso l’Hotel La Bussola a Cittiglio (iscrizioni sul posto) e la partenza libera dalle ore 9 alle ore 9.30. Da percorrere 50 chilometri.

Bicipanathlon

Nel pomeriggio presso lo Stì Park di Cittiglio si svolgerà il 17esimo Gran Premio Bicipanathlon, prova unica di Campionato Provinciale di Gimkana per i ragazzi dai 7 ai 12 anni. A seguire le premiazioni con le vestizioni delle maglie con il simbolo del Panathlon Varese e con il riconoscimento per le società in ricordo di Enrico Borri.