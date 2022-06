Coghi riconosce la sconfitta a Cassano. “Il progetto di amicizia civica va avanti”

Osvaldo Coghi non è riuscito a recuperare lo scarto del primo turno: a Cassano Magnago l’alleanza per Ottaviani conferma la somma dei voti delle sue tre liste e dunque supera di molto la coalizione di Forza Italia e Lega a sostegno di Coghi, ex vicesindaco.

«Prendo in prestito una frase di Mandela: Nella vita o si vince o si impara, non si perde mai. È lo spirito che mi anima: il progetto di amicizia civica va avanti, indipendentemente dal risultato di oggi. Non esiste sconfitta per chi lotta: ci atteniamo a quello che il popolo ha deciso».

Se l’ormai ex sindaco Poliseno dice che Coghi non ha convinto neppure i suoi, lo stesso Coghi dà una lettura diversa: «ho preso 1800 voti , qualche voto l’abbiamo comunque recuperato. Ma vedremo i dati definitivi. Certo rimane il problema dell’affluenza, di una città che elegge il sindaco con il 30% dei votanti».