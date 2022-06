Colpi di machete alla testa, a Brebbia un arresto per tentato omicidio

È un giovane tunisino la persona arrestata questa notte a Brebbia con l’accusa di tentato omicidio e lesioni: la lite segnalata da fonti sanitarie è degenerata in una vera e propria aggressione ora al vaglio dei carabinieri che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le persone coinvolte nella lite sfociata nel sangue sono tre: l’aggressore e le due vittime, tutti connazionali. Da quanto emerge, i tre hanno cominciato a litigare in centro paese per poi venire alle mani lungo la strada provinciale che taglia in due il paese del medio Verbano: ad un certo punto viene estratta un’arma bianca, un machete che raggiunge alla testa uno dei tre litiganti e colpisce anche un secondo uomo.

Viene chiamata l’ambulanza e i carabinieri che rintracciano l’aggressore e lo arrestano con l’accusa di tentato omicidio. Nel frattempo sul posto arrivano due ambulanze e un elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como; il più grave dei feriti arriva al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo con ferite alla testa: l’uomo non sembra essere in pericolo di vita.

Meno gravi le lesioni dell’altro soggetto colpito dalla lama, ricoverato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio. Le indagini sono condotte dal nucleo operativo radiomobile dei carabinieri i Varese e coordinate dalla Procura della repubblica di Varese.