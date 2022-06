Conferenza stampa Coinger in diretta per presentare le novità della tariffa puntuale di bacino

Una conferenza stampa di Coinger in diretta per comunicare le novità legate alla Tariffa Puntuale di Bacino che il 1° settembre 2022 inizierà la sua fase sperimentale. Sarà trasmessa in diretta streaming giovedì 16 giugno alle ore 10.30 sui canali di Varesenews (home page del giornale, pagina Facebook di Varesenews), e sulla pagina Facebook di Coinger.

La conferenza stampa si terrà nel Comune di Solbiate Arno e sarà l’occasione per fornire informazioni ai cittadini sui nuovi servizi e le nuove attrezzature messe a loro disposizione. Verranno anche rese note le modalità di distribuzione di queste ultime e dell’opuscolo informativo che sarà consegnato nelle prossime settimane ai cittadini.

Saranno presenti alla conferenza stampa l’amministratore Unico di Coinger Fabrizio Taricco, il presidente dell’Assemblea dei Soci Giorgio Ginelli, il direttore Paride Magnoni, i rappresentanti dell’RTI Claudio Milanese (Econord Spa) e Adriana Consiglio (Iseda Srl), il direttore Dipartimento Ecologia di Ecoplast srl Angelo Tudisco (l’azienda che ha prodotto i nuovi contenitori), e il sindaco di Solbiate Arno Oreste Battiston.