Il consigliere Clerici su via Sanvito a Varese: “Segnaletica e manto stradale da rifare”

Il consigliere di Varese Ideale Stefano Clerici chiede con un interrogazione all’assessorato ai Lavori Pubblici del comune di Varese informazioni urgenti sullo stato di via Sanvito a Varese.

Clerici, premettendo che la via di cui si occupa nell’interrogazione è una delle arterie più trafficate della città «E nonostante ciò, da molti anni non è oggetto di alcuna opera di asfaltatura» segnala che: «Da anni la segnaletica orizzontale risulta scolorita e sono ormai invisibili sia gli attraversamenti pedonali, sia le linee che separano le carreggiate e i marciapiedi

risultano deteriorati lungo tutto l’asse viario» e che «Le condizioni in cui versa tale via di grande scorrimento sono inequivocabilmente non decorose e costituiscono motivo di pericolo per gli automobilisti e (soprattutto) per i pedoni, considerato che la strada in oggetto è stata spesso teatro di incidenti mortali».

Per questo il consigliere di Varese Ideale chiede alla Giunta Galimberti: «Se e quando sia prevista la riasfaltatura della via Silvestro Sanvito; quando sia prevista la messa in sicurezza dei marciapiedi deteriorati in via Sanvito, quando sia prevista la sostituzione delle caditoie deteriorate in via Sanvito, quando sia previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Sanvito, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, oltre che alle linee di delimitazione delle carreggiate».