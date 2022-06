Conto alla rovescia a Saronno per la “Festa della Musica 2022”

Appuntamento domenica 19 giugno dalle 18 nel Giardino di Villa Gianetti (via Roma 20) per la “Festa della Musica”, organizzata dall’associazione “La Rivincita”, che ha fatto rientrare la città degli amaretti per il 2° anno nella piattaforma del circuito nazionale delle città partner

Conto alla rovescia per la Festa della Musica a Saronno. Domenica 19 giugno dalle 18 nel Giardino di Villa Gianetti in via Roma 20 torna l’evento voluto e organizzato da La Rivincita, associazione culturale nata dalla passione della sua fondatrice Carmen Federico.

Sul palco tanti giovani talenti saronnesi, artisti indipendenti italiani e stranieri.

La Festa della Musica di Saronno, si inserisce in un contesto più ampio: si tratta infatti un evento nazionale giunto alla sue 28° Edizione, patrocinato dal Ministero della Cultura e promosso dall’”Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica” di Roma. L’edizione nazionale di quest’anno è dedicata a Davide Sassoli e alla pace e Malika Ayane è stata scelta come testimonial ufficiale.

Sul palco con Carmen Federico ci sarà Sammy Varin, giornalista di Radio Libertà da sempre attento alla promozione dei talenti del territorio. Ad esibirsi diversi artisti della musica indipendente della scuola di canto “La Musica È Vita” di Rachele Zingoni. Il corpo di ballo “Danzarte Studio” si esibirà in tre coreografie di danza contemporanea e classica, mentre il pubblico verrà allietato dalle musiche di Daniele Martone, Maurizio Pirovano, Gipsy Fiorucci, Marianna Alexeevna Bordiyan, Luciano D’Addetta e dalle performance di Benedetta Spagnoli e Anna Borghetti.

Non ci sarà solo musica, ma anche arte e attenzione all’enograstronomia: esporranno le proprie opere Rosa Rutigliano, fotograta e food stylist amatoriale e Gigi Biffi, presidente della Pro Loco di Saronno, oltre all’artista saronnese Francesco Ceriani che ha dedicato un quadro ad uno scorcio della città degli amaretti. Infine, da non perdere lo show di magia e illusionismo a cura del prestigiatore John Librizzi.

«Come associazione abbiamo sposato l’idea del Ministero che ha dedicato a David Sassoli e alla pace la Festa della Musica 2022, puntando come sempre i riflettori su realtà locali e sulla musica indipendente, dando la possibilità a dei giovani artisti di esibirsi davanti al grande pubblico – commenta Carmen Federico, presidentessa de La Rivincita -. La musica è amicizia, condivisione, sinergia, raggiunge tutti, apre il cuore; si canta quando si è felici, quando si deve sdrammatizzare, la musica ci mette di buon umore, e cantare in pubblico unisce. Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità ad artisti del territorio di esibirsi, che è la cosa più bella per chi fa spettacolo. Nell’evento di Saronno, per dare valore e risalto alla città, abbiamo coinvolto artisti e personalità della città, ma non solo: ci saranno le ragazze di Danzarte con i loro talenti emergenti, artisti del territorio, enogastronomia, foto e prodotti tipici che si potranno trovare nello spazio dei giardini di Villa Gianetti. Ci saranno naturalmente momenti di musica e di spettacolo. Mettiamo insieme tante realtà del territorio e tanti artisti che saranno ospiti a Saronno e anche nell’evento di Massa del 21 giugno, sempre nel quadro della Festa della Musica: la cultura è scambio, ci sarà chi porterà le proprie esperienze qui e saronnesi che andranno altrove a raccontare e far conoscere Saronno. È un rilancio, Saronno merita questo, ha tante potenzialità e si merita di essere conosciuta, credo che unendo le forze si possano fare tante cose belle. Un grazie va ai nostri sposnor e a chi si è messo a disposizione. Ricorderemo anche il professor Paolo Strano, ex assessore di Saronno, un uomo che ha sostenuto la città in molteplici occasioni: sul palco canterà sua nipote Giorgia e per noi è un privilegio».

FESTA DELLA MUSICA 2022

19 GIUGNO 2022 – SARONNO

Giardino di Villa Gianetti

via Roma 20 – dalle 18.00

INGRESSO GRATUITO. È GRADITA LA PRENOTAZIONE

associazionerivincita@gmail.com +39 333 390 7913

All’edizione della festa della Musica 2022 hanno contribuito gli associati de “La Rivincita” e gli sponsor Autotorino (grazie a Cristian e Cristina Arosio), Studio Cis srl, Tipografia Caregnato di Gerenzano, la Pro Loco di Saronno con il suo presidente Gigi Biffi, l’Istituto Prealpi ed il Centro Studi Saronno di Angela e Mariella Strano, la Buongustaia di Saronno e Gerenzano, Donna Più di Giusy Gallizzi, il Ristorante La Perla di Saronno, Enam, Fonteviva col presidente Lorenzo Porzano. Media partner dell’evento sono SaronnoNews e VareseNews, Radio Montestella, Radio Orizzonti Saronno.