Una coppia varesina ai campionati italiani paralimpici di danza sportiva

Dopo il successo ottenuto ai campionati regionali, grazie al progetto “scarpette nel cuore” supportato dall’Associazione Green event e dalla scuola di ballo Art Dance di Varese, la coppia formata da Giovanni Aianelli ed Enrica Passadori rappresenterà la città di Varese ai campionati italiani paralimpici FIDS di danza sportiva nella disciplina balli standard, che si terranno il 5 giugno prossimo in area fiere di Massa Carrara.

“Siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto di integrazione in cui la disabilità non si mette in luce ma diventa abilità” così ha commentato la presidente dell’associazione Green Event di Varese Gabriella Cameli che ringrazia i maestri Carlo Pozzoni e Barbara Bossi per aver aderito e supportato il progetto .