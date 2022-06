Il nuovo corso di alta formazione “IFTS Product Industrialization, Times & Methods and Process Mapping” di Acof In sinergia con Dolce&Gabbana

Un’opportunità speciale, per molti versi unica nell’ambito della Moda che conferma la partnership sempre più consolidata fra l’Istituto Olga Fiorini ACOF e il brand Dolce&Gabbana e che sottolinea come il mondo dello stile sia sempre più alla ricerca di tecnici altamente specializzati per affrontare le nuove sfide imposte da un settore in continua evoluzione.

La Fondazione ITS Cosmo, che collabora da anni sia con la realtà scolastica diretta da Mauro Ghisellini sia con Dolce&Gabbana, ha appena lanciato un nuovo corso IFTS (Percorsi di Istruzione e di Formazione Tecnica Superiore) – quindi dedicato ai diplomati dai 18 ai 25 anni – che avrà caratteristiche assolutamente particolari e stimolanti.

Si tratta di un percorso di 1000 ore – quindi sviluppato in circa sei mesi, con partenza ad ottobre – che vedrà una quindicina di partecipanti non solo imparare i segreti del mestiere direttamente nei reparti produttivi di Legnano della famosissima casa di moda (che ospiterà sia le 300 ore di lezione che le 700 di pratica), ma soprattutto di svolgere la formazione in apprendistato, cioè con un primo contratto di assunzione già attivo e formalizzato.

Nello specifico, si tratta di un percorso di Alta Formazione, valido per il conseguimento del certificato di Specializzazione Tecnica Superiore.

Il progetto si intitola “IFTS Product Industrialization, Times & Methods and Process Mapping“, dedicato appunto alla creazione di profili professionali oggi di difficile reperimento sul mercato.

L’obiettivo è fare in modo che, al termine del semestre di apprendistato, Dolce&Gabbana abbia a disposizione del personale dotato di tutte le competenze necessarie ad ottimizzare i propri processi interni, attraverso tecniche e strumentazioni che portino a ridurre costi e sprechi, rispettando pienamente gli altissimi criteri qualitativi del brand e garantendo altresì una produttività adeguata attraverso il giusto equilibrio fra manodopera e strumentazioni disponibili.

Fin dalla parte teorica, i tecnici di Dolce&Gabbana avranno un ruolo determinante, occupandosi di fare da docenti per guidare gli iscritti nella conoscenza dei vari passaggi necessari allo sviluppo delle collezioni, abbinando a ciò approfondimenti su metodi di lavoro interni, nozioni di inglese specialistico e illustrazioni dei vari aspetti della merceologia tessile.

A seguire, nel cosiddetto “training on the job”, si entrerà nel dettaglio dei cicli di produzione, sviluppando sul campo le competenze utili a confezione, gestione delle sezioni, monitoraggio delle lavorazioni, coerenza nelle tempistiche di consegna e tutto quello che serve per entrare da protagonisti in un’azienda fra le più affascinanti e innovative d’Italia.

«Si tratta di un’opportunità decisamente entusiasmante per chi vorrebbe ritagliarsi un ruolo attivo, dinamico e stimolante nell’universo della moda», spiega Sergio Scaltritti, direttore della formazione per ACOF.

«L’elemento particolare di questo corso è dato dall’inquadramento in apprendistato degli iscritti, che rappresenta un gradino in più rispetto a quanto avviene di solito con gli IFTS, che pure garantiscono una percentuale di inserimento lavorativo elevatissima. Il fatto che l’intero progetto sia sviluppato sotto l’egida di Fondazione ITS Cosmo, di cui sia ACOF che Dolce&Gabbana sono da tempo attori decisamente attivi e propositivi, offre certezze assolute sul livello qualitativo di questi corsi. Come sempre la partecipazione sarà gratuita, grazie al finanziamento garantito da Regione Lombardia e dal Fondo Sociale Europeo».

Per la galassia Olga Fiorini si tratta dunque dell’ennesimo fiore all’occhiello nella propria proposta formativa dedicata anche ai maggiorenni, frutto della proficua collaborazione attiva ormai da anni per volontà dei vertici amministrativi delle due realtà coinvolte, ovvero Mauro Ghisellini e Alfonso Dolce.

A sviluppare operativamente questo specifico progetto sono stati dunque gli staff diretti dallo stesso Sergio Scaltritti per ACOF e da Andrea Fascetti, direttore delle risorse umane per Dolce&Gabbana.

Per presentare domanda di adesione all’IFTS bisogna essere residenti o domiciliati in Lombardia, avere al massimo 25 anni ed essere in possesso di un diploma di scuola superiore oppure di un diploma professionale quadriennale conseguito in un centro di formazione riconosciuto, entrambi gestiti da anni per il settore abbigliamento dall’Istituto Olga Fiorini e ACOF.