Il corteo del Pride in centro a Varese si imbatte in un matrimonio e partono gli auguri

«I migliori auguri per una vita insieme meravigliosa dal Varese Pride».

Le persone che hanno partecipato al Varese Pride 2022 questo pomeriggio, sabato 18 giugno, partite alle 16 da via Sacco, nel corso del corteo si sono imbattute in un matrimonio che si stava svolgendo in una chiesa del centro storico, quella di Sant’Antonio alla Motta.

Appena hanno scoperto che si stava celebrando un matrimonio, sono scattati gli applausi e gli auguri da parte di tutto il corteo, d’altronde si stava celebrando l’amore in tutte le sue forme.

Le vie del Pride

Accompagnato dalla musica di Raffella Carrà e altri artisti contemporanei, la manifestazione è passata in via Bernascone, piazza Monte Grappa, via Carrobbio, via Bizzozero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni e via Spinelli fino all’arrivo nel tardo pomeriggio in piazza Repubblica, che ospita la manifestazione finale fino a sera inoltrata.