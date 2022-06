Cosa fare nel weekend nella zona di Gallarate, Malpensa e Ticino dal 16 al 18 giugno

Giri in bicicletta, sagre e street food, concerti musicali e molto altro: anche questo weekend di primavera inoltrata, ma che sa già di estate ,offre un ricco programma di iniziative e occasioni nella zona intorno a Malpensa.

Le feste

BESNATE – Una piccola anteprima del tradizionale mini Palio di Besnate: 18 giugno, con la cena medievale alle 20, in piazza Santa Maria al Castello (dove c’è il battistero). Clicca qui per informazioni

CASSANO MAGNAGO – Torna dopo due anni lo street food al Parco della Magana di Cassano Magnago (via Volta, 1): da venerdì 17 giugno a domenica 19 giugno ci saranno musica, giochi per bambini, street food e silente disco per tre giorni che profumano d’estate. Clicca qui per informazioni

GALLARATE – Una band, il torneo di calcio balilla, l’aperitivo e la cena in strada: è la festa di quartiere organizzata in via San Giovanni Bosco, nel centro storico di Gallarate, in programma domenica 19 giugno. Clicca qui per informazioni

GALLARATE – Partono le sere d’estate a Gallarate: venerdì 17 giugno ci sarà lo Street Music, con otto postazioni in centro e calcetto in piazza Libertà, oltre a gonfiabile e mercatino di hobbisti che ci saranno sempre in piazza per tutte le serate. Clicca qui per informazioni

OLEGGIO – Al bar Italia 61 ci sarà la “Gin night from London”, da Hayman’s and Double Duch. Appuntamento a venerdì 17 giugno.

OLEGGIO – Una serata “spagnola” offerta dalla sezione Alpini di Oleggio, tra paella e sangria. Appuntamento a Villa Calini a partire dalle 19, sabato 18 giugno.

SAMARATE – Torna il “Summer fest” di Samarate. All’Oratorio San Luigi a Verghera l’iniziativa venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno. Clicca qui per informazioni

SOMMA LOMBARDO – Ultimo weekend per il “giugno mezzanese”, il tradizionale evento del quartiere di Mezzana. Il cuore resta lo stand gastronomico dove mangiare insieme, dietro la chiesa in viale don Ambrogio Marsegan: la cena viene proposta dalle 19.00 alle 23.00, il pranzo dalle 12.00 alle 14.00. Clicca qui per informazioni

Cosa fare nel weekend: musica e spettacoli

BERNATE TICINO – Sabato 18 giugno è previsto il concerto “Starlight”, un viaggio tra arie liriche, evergreen, colonne sonore e romanze, in via Vittorio Emanuele, ore 21.

CASTANO PRIMO – Concerto del Coro di Clarinetti “S. Tognatti” del Conservatorio di Novara sabato 18 giugno alle ore 21, nella splendida cornice di Villa Rusconi.

GALLARATE – In piazza Libertà a Gallarate c’è il concerto del Coro Divertimento Vocale. Appuntamento a sabato 18 giugno, alle 21.

OLEGGIO – Proiezione del film La famiglia di Ettore Scola al museo civico, alle 21.30. L’evento in programma per venerdì 17 giugno è in collaborazione con la Pro Loco di Oleggio.

OLEGGIO – Torna il tradizionale Carnevale di Oleggio in versione estiva. Appuntamento alle 14, ai viali dell’allea, domenica 19 giugno.

TURBIGO – Rievocazione storica “Lo sbarco in Lombardia”in programma sabato 18 e domenica 19 giugno. Sabato ci saranno, a partire dalle 10, l’apertura del museo diffuso, il racconto dello sbarco e della presa di Turbigo (31 maggio 1800) e l’aperi-rancio austroungarico e francese. Domenica 19, a partire dalle 15, è in programma la rievocazione “La presa di Turbigo”.

VERGIATE – Sabato 18 giugno, alle ore 21, la comunità pastorale di Vergiate festeggia il 30esimo di sacerdozio del suo parroco Don Fabrizio Crotta. Per l’occasione è stato programmato un grande concerto affidato al coro e orchestra “Ensemble Vox Cordis” di Fornovo San Giovanni, sotto la direzione del Maestro Roberto Bacchini che porterà la musica sacra e un inedito orchestrale a tutto il pubblico vergiatese. Clicca qui per informazioni

Cosa fare nel weekend: incontri e mostre

BERNATE TICINO – Sabato 18 e domenica 19 giugno sono in programma eventi e momenti conviviali con tutta la cittadinanza per il quarantesimo anniversario della biblioteca comunale “Gianni Rodari”.

CUGGIONO – Domenica 19 giugno, dalle ore 17, si terrà una maratona di lettura organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Realtà Debora Mancini: durante la maratona, attori e musicisti, coinvolgendo il pubblico presente, allieteranno gli ospiti con la lettura di brani tratti dal libro Il Barone Rampante di Italo Calvino, in occasione della ricorrenza del 15 giugno 1767, data in cui il protagonista del libro sale su un albero a 12 anni per poi non scenderne mai più. L’evento si terrà sulla terrazza della Villa fronte parco, in prossimità degli esemplari arborei monumentali più belli che contraddistinguono l’identità del Parco.

GALLARATE – Il FAI apre per due giorni Palazzo Minoletti a Gallarate. L’edificio razionalista progettato da Giulio Minoletti su piazza Garibaldi è chiuso da vent’anni. Per un weekend la possibilità di scoprire storia, luoghi inaccessibili, una vista inedita sul centro di Gallarate. Clicca qui per informazioni

LONATE POZZOLO – Si può ancora scoprire “Le vie dell’acqua”, la rassegna con pitture e fotografie al Centro Parco di Tornavento. Clicca qui per informazioni

MALPENSA -“Rethink the city”, la nuova mostra di Mezzadri ospitata alla Soglia Magica di Malpensa è un’installazione composta da 6 mila mattoni forati rappresenta lo skyline di una città immaginaria. Visitabile fino al 31 ottobre. Clicca qui per informazioni

MALPENSA – Al museo Volandia viene inaugurata una nuova sezione, il Museo dell’Auto in Miniatura, frutto della passione per il collezionismo di Andrea Sabella. In puro stile motoristico saranno madrine dell’inaugurazione 15 splendide auto da competizione.

OLEGGIO – Visita animata alle sale archeologiche, un vero e proprio viaggio nel tempo e nelle atmosfere celtiche. Appuntamento a domenica 19 giugno, al museo civico a partire dalle 21; l’evento è organizzato in collaborazione con Artimede.

SOMMA LOMBARDO – “La favola del bosco incantato”, una favola animata ambientata in un bosco magico, con personaggi di fantasia, che sconvolge tutta la famiglia, a cura dell’associazione La casa di Mago Merlino. Appuntamento a sabato 18 giugno, alle 21.30, al bosco sottostante il santuario del Lazzaretto a Somma Lombardo.

In movimento: sport, escursioni e altro

ALTO MILANESE – Domenica 19 giugno torna Bicipace, la grande giornata in bicicletta nel territorio tra Malpensa, l’Alto Milanese e il Magentino. Dopo tre anni di stop torna la grande iniziativa: i diversi gruppi si uniscono man mano, fino ad arrivare a Castano Primo. Pranzo e pomeriggio insieme. Le parole d’ordine restano: ambiente, pace e solidarietà. Clicca qui per informazioni

GALLARATE – Sabato 18 giugno iniziano i festeggiamenti di Sciarè, il quartiere popoloso dietro la stazione della città, in occasione del santo patrono San Paolo, e dureranno una settimana. Si parte con la festa della Polisportiva San Paolo al termine della stagione che ha visto impegnati più di 200 atlete e atleti di calcio e pallavolo dai 5 anni in su. Clicca qui per informazioni

GALLARATE – Dal 16 al 19 giugno il Tennis Club Gallarate organizza la quarta edizione del Trofeo Nazionale diWheelchair Tennis, inserito nel circuito Lab 3.11. Clicca qui per informazioni

TICINO – Ci sono comunque le spiagge del Ticino per un weekend tra sole e acqua non per forza lontano da casa.