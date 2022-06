Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 10, 11, 12 giugno

A Varese torna la tanto attesa Festa del Rugby con tre serate di sport, musica e divertimento. A Comabbio apre la mostra alla casa dove visse Lucio Fontana nell’ambito di Archivifuturi mentre per gli amanti della natura c’è la passeggiata al Passo della Forcora tra prati di quota e cippi di confine

ARCISATE – Al Parco Lagozza vi aspetta la “Festa Arti e Sapori” con un programma ancora più gustoso e ricco rispetto agli anni precedenti. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Un aperitivo solidale con Good Samaritan Odv, un momento di gioiosa convivialità a cui sono tutti invitati. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Tutto il buono del cibo made in sud… a Cassano Magnago. All’area feste torna “La Sagra della Sicilia”, tre giorni di musica, panelle, arancini e divertimento. Tutte le informazioni

SALTRIO – Riparte “Piambello dal Vivo”, la rassegna teatrale promossa dalla cooperativa Intrecciteatrali con l’intento di far scoprire e conoscere il territorio attraverso l’uso delle arti del teatro, della danza, delle arti circensi e della musica. Tanti gli appuntamenti e gli spettacoli in programma, non solo nel weekend. Quello di domenica 12 giugno si terrà a Saltrio. Tutte le informazioni

VARESE – Al Cinema Teatro Nuovo “Il mio canto libero”, una serata dedicata a Lucio Battisti e alle donne vittime di violenza, un grandissimo omaggio a Lucio Battisti, da rivivere attraverso trenta brani abbinati a balli, proiezioni, aneddoti e notizie anche poco conosciute dell’artista. Tutte le informazioni

VARESE – Doppio vernissage alla Galleria Punto sull’Arte a Varese che dà il via a due mostre visitabili fino al 30 luglio 2022. Tutte le informazioni

ARONA – Dal 10 al 12 giugno, sul Lungolago Caduti di Nassirya e Largo Alpini, una festa che dura tre giorni tra cibo, musica e tanto divertimento. Ad Arona torna Urban Lake Street Food. Tutte le informazioni

VARESE – Torna il presidio delle donne in nero per la pace a Varese. Riprendono venerdì 10 nella consueta posizione di corso Matteotti angolo piazza Monte Grappa alle 18, per la prima volta dopo – tutte la pandemia – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Cai di Gallarate incontra sabato sera al Teatro del Popolo l’alpinista Herve Barmasse, nel quadro della grande festa per il centenario della sezione – Tutte le informazioni

ACQUA – Con Alfa passeggiata e spettacolo teatrale gratuito in Valle Olona. La serie di appuntamenti “L’acqua siAMO noi!” sbarca all’approdo Calipolis di Fagnano Olona sabato 11 giugno alle 15. In programma una breve escursione, lo spettacolo “Pedalando sull’Olona” e i riciclattoli – Tutte le informazioni

GALLARATE– Un “walking tour” a Gallarate per conoscere i luoghi dove Andrea Ponti ha lasciato le sue tracce. L’appuntamento è per sabato 11 giugno con l’Associazione “Amici del Ponti” nella sede di Piazza G. Italia – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello la rievocazione storica della battaglia Garibaldina

L’associazione iStoria 163 anni dopo la battaglie riporta indietro gli spettatori nel tempo: appuntamento per l’11 e il 12 giugno – Tutte le informazioni

CAPOLAGO – A Capolago la terza giornata del riuso e del riciclo. La Cooperativa, organizza nuovamente una raccolta dei materiali a cui verrà data una seconda vita – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Sabato 11 giugno parte l’Estate Vedanese, per una stagione calda ricca di eventi. Al cortile di Villa Fara Forni la proiezione del film “Sul sentiero blu” aprirà la lunga serie di proposte per la stagione calda a Vedano Olona – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Dopo due anni di stop per la pandemia, torna a Bisuschio Italian Raid Commando

La competizione – organizzata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo – si svolgerà dal 10 al 12 giugno sulle Prealpi tra la Valceresio, la Valganna e il massiccio del Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

SAMARATE – Doppio appuntamento sabato 11 giugno con l’associazione Samarate loves books e l’associazione Lontani ma non soli. Si parte alle 19 con il reading teatrale Ironicamente donna, alle 19, al Café teatro di via Indipendenza. Alle 21 sarà la volta dello spettacolo La verità, del gruppo teatrale crennese.

ALBIZZATE – Il sud che pulsa ad Albizzate: torna la festa calabro lombarda il 10, 11 e 12 giugno

Venerdì 10 e sabato 11 giugno gli stand gastronomici aprono alle 19.30. Domenica 12 menù gastronomico sia a pranzo che a cena – Tutte le informazioni

VARESE – La festa del Rugby è alle porte per tre serate di sport, musica e divertimento

Un grande ritorno sul palco della festa sarà quello dei Sicks, storica band varesina: Andrea Minidio, Michelangelo Rugo, Andrea Balliano, Andrea De Paola e Gabriele Ronchi suoneranno alcuni amici in una edizione 2022 di “Sicks and friends” – Tutte le informazioni

CASALE LITTA – La festa alla cascina Castellazzo a Villadosia: la comunità Exodus apre le porte di Cascina Castellazzo per tre giorni di gran divertimento e buoni sapori. Con salamelle, fritto misto ma soprattutto la pizza cotta in forno a legna – Tutte le informazioni

COMABBIO – Lucio Fontana e Ugo Nespolo, doppia mostra a Comabbio. L’associazione il Borgo di Lucio Fonatana ritorna con un duplice evento per conoscere il passato e le opere dei due artisti – Tutte le informazioni

GALLARATE – Ultimi appuntamenti del Festival Archivifuturi. Si chiude domenica 12 giugno il calendario di appuntamenti della prima edizione. Diverse inaugurazioni e laboratori per famiglie. Minitour sold out – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Gli splendidi spazi di Villa Annoni ospitano la mostra “Corpi scoperti”. E dopo la mostra si può scoprire il più grande parco storico di Lombardia dopo quello della Villa Reale di Monza – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Continua la rassegna “Le vie dell’acqua” in mostra alla Ex Dogana di Lonate Pozzolo. La mostra legata alla rassegna “Arte in dogana” si articola sia su dipinti sia su fotografie che ritraggono per l’appunto le vie dell’acqua – Tutte le informazioni

RANCO – A Ranco i lettori scelgono libri e incontri, così la biblioteca è davvero di tutti. È nato dalla condivisione il ciclo di appuntamenti “Scrittrici e scrittori a confronto” che sabato 11 giugno (alle 17) vedrà ospiti Annalisa Molteni e Sumaya Abdel Qader – Tutte le informazioni

TURISMO – Una passeggiata (gratuita) al Passo della Forcora tra prati di quota e cippi di confine

Sabato 11 giugno, guidati da Antea Franceschin di Controvento trekking, il Parco del Campo dei Fiori organizza un’escursione gratuita al Passo della Forcora per attraversare praterie, alpeggi in pietra e godere una meravigliosa vista sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

CASTANO PRIMO – “Abbracciamo la brughiera” è la biciclettata dei Comuni del Castanese per andare a scoprire la brughiera del Gaggio, minacciata dall’espansione dell’aeroporto. Partenza da Castano Primo – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA– Visita in notturna al Parco Rile Tenore Olona con osservazione delle stelle. L’evento è organizzato dalle GEV – Coordinamento Plis Insubria Olona per venerdì 10 giugno lungo i sentieri del bosco – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Teatro Condomio di Gallarate una serata di grande magia con “Incanti”. Spettacolo spostato al 9 giugno. Sul palco cinque dei più bravi illusionisti italiani: Alexander de Bastiani, Francesco della Bona, Niccolò Fontana, Filiberto Selvi, Andrea Rizzolini – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Giulio Cavalli a Lonate Pozzolo per una giullarata anti-mafiosa

“Falcone, Borsellino e le teste di minchia – 30 anni dopo” è il monologo teatrale del giornalista, attore e scrittore – Tutte le informazioni

VARESE – Affari Grossi Crew alla Festa del Rugby 2022 per il loro primo live. Apriranno la serata musicale di venerdì 10: InDaCasetta (Shamrock) è il loro primo album – Tutte le informazioni

VARESE – Solevoci presenta la sua estate di musica a Varese. Si parte con Incanto a Varese, dall’ 11 al 21 giugno, la sezione del festival dedicata alla coralità classica. Ma gli appuntamenti proseguiranno per tutta l’estate – Tutte le informazioni

VARESE – Autori russi e ungheresi nell’ultimo concerto della Stagione dell’Università dell’Insubria

Venerdì 10 giugno alle ore 18 pianoforte a quattro mani con Sandra Landini e Francesca Amato nell’Aula Magna del Rettorato, a Varese; la playlist su YouTube – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Musica di violino sul lungolago di Porto Ceresio con Natasha Korsakova

Sabato 11 giugno lo spettacolo sulla passerella in legno adiacente a piazza Bossi – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – L’indimenticabile Mia Martini ha vissuto con la famiglia a Cavaria da ragazzina, poi ci tornò per stare vicino al padre. Oggi riposa nel camposanto del paese, ma il suo ricordo è più vivo che mai: dopo due anni di stop torna il concerto in suo onore. Sabato 11 giugno (in Piazza Pertini) l’omaggio al talento indimenticato di Mia Martini.Dalle ore 21,00 si accenderanno i riflettori sul palco che illuminerà i migliori cantanti e musicisti di Cavaria, paese in cui l’artista riposa. – Tutte le informazioni

GALLARATE – Una speciale rassegna corale a Cajello di Gallarate: sabato 11 giugno il Coro Penna Nera e la corale San Cristoforo si esibiranno alla chiesa di Sant’Eusebio. Una serata corale di incontro e scambio tra due realtà apparentemente molto diversi. I bei canti e le emozioni faranno da padroni – Tutte le informazioni

SAMARATE – Torna domenica 12 giugno il concerto estivo della Filarmonica europea giovani, diretta dal maestro Marcello Pennuto. Appuntamento al giardino delle balaustre di Villa Montevecchio, alle 21.

VARESE: la gara dei Runner Varese Tra Ville e giardini torna venerdì 10 giugno per l’edizione 2022. Oltre al percorso di gara sono previsti 3 circuiti non competitivi per appassionati, bambini e famiglie con amici a 4 zampe > Qui tutte le info

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Weekend in movimento a Oggiona S. Stefano con la Festa dello Sport: venerdì 10 l’incontro “Lo sport fa bene alla salute”, poi due giorni per provare le discipline con le associazioni del territorio – Tutte le informazioni

TURBIGO – Stand, dimostrazioni pratiche, vere e proprie gare. Ma anche bar-ristoro e musica: a Turbigo torna la festa dello sport. La festa è in programma da mercoledì 8 giugno fino a domenica 12, con il grosso degli appuntamenti nel weekend – Tutte le informazioni

VARESE – Al “Franco Ossola” appuntamento con il Trofeo Bosino e il Memorial “Alfredo Speroni”

A Masnago il torneo riservato alla categoria Under 16 articolato su due giorni che vedrà la partecipazione di sei squadre di carattere nazionale, regionale e provinciale – Tutte le informazioni

SARONNO – Il campionato nazionale di minigolf approda a Saronno. Domenica 12 giugno l’associazione sportiva Minigolf Saronno organizza la competizione valida per il campionato nazionale denominata 1° Trofeo Incontra Saronno – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Si pedala, a Castiglione Olona torna la Biciclettata Avis. Il ritrovo per questo classico appuntamento castiglionese con la beneficenza sarà alle ore 14.30 in Via Manzoni con partenza prevista alle ore 15.00 – Tutte le informazioni

ALPINISMO – L’alpinista Herve Barmasse a Gallarate per festeggiare i 100 anni della sezione del CAI. Appuntamento alle 21 di sabato 11 giugno al Teatro del Popolo. Lo scalatore aostano porta in scena il suo evento-conferenza “Oltre l’orizzonte” con la proiezione del docu-film “Cervino. La cresta del Leone” – Tutte le informazioni