Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 17, 18 e 19 giugno

Tempo di sagre all’aria aperta, di notti bianche e di un tuffo nel lago. A Varese è il fine settimana del Varese Pride e di Miss Città Giardino, a Cassano Magnano un altro weekend di buon cibo, per lo sport torna il memorial Paolo Talamoni e a Mesenzana un torneo di calcio per ricordare Giada e Alessio. E ancora: da Albizzate a Sesto Calende le piazze si riempiono di profumi, stand e musica con le pro loco e associazioni che sono tornate ad organizzare momenti di incontri e festa. Ma prima, scopriamo alcune delle spiagge della nostra bella provincia.

Chiare, fresche, dolci acque: le migliori spiagge del Varesotto

Vi portiamo alla scoperta dei laghi minori: dal Ceresio a Monate passando da Ghirla, le acque più pulite della provincia – Scegli qui la spiaggia che fa per te

EVENTI SPONSORIZZATI

ANGERA – Weekend “ghiacciato” da Natura in Moto con l’evento “Benvenuta estate”, l’occasione giusta per provare un avvolgente frozen yogurt a Km0. Tutte le informazioni

BESANO – “Piambello dal Vivo”, la rassegna teatrale promossa dalla cooperativa Intrecciteatrali, torna con uno spettacolo musicale nella natura. L’appuntamento di sabato 18 giugno si terrà a Besano. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Al Parco della Magana torna la Street Food Parade. Musica, giochi, silente disco e street food. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al Campo dei Fiori di Gavirate vi aspetta “uno show a quattro zampe”. Un evento unico, una grande festa che mixa emozioni, divertimento e sensibilizzazione al rispetto e all’amore verso gli amici a quattro zampe. Tutte le informazioni

SARONNO – Appuntamento dalle 18 nel Giardino di Villa Gianetti per la “Festa della Musica”. Tutte le informazioni

VARESE – Nel parco dell’area Cagna di Biumo Inferiore si torna a cenare sotto le stelle con l’estivo di di Bottega Tredici8 Tredici8 Estate. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

BAVENO – Domenica 19 giugno, gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano sul lungolago di Piazza IV Novembre. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

GLI EVENTI SUL LAGO MAGGIORE

EVENTI

VARESE – È il momento dell’evento più atteso della settimana del Varese Pride: sabato c’è la parata per il centro cittadino. La partenza è prevista alle 15.30 da Via Sacco e si concluderà in Piazza Repubblica alle 18.30. In chiusura, dalle 20, grande festa sempre in Piazza Monte Grappa con la Varese Pride Night. – Tutte le informazioni

VARESE – Miss città Giardino a Varese verrà eletta venerdì 17. L’appuntamento è nel salone di VareseCorsi, con entrata in piazza della Motta, dove dalle 19 è previsto uno spritz bar, mentre dalle 20.30 è prevista la sfilata per l’elezione – Tutte le informazioni

VARESE – Torna Vivilago, un evento benefico firmato Lions Club Varese Sette Laghi, il cui ricavato dell’iniziativa viene interamente devoluto alla Polha Varese. Le attività proposte sono tante e coinvolgenti – Tutte le informazioni

COMERIO – Visita alla serra al belvedere con l’Associazione Utopia Tropicale nella giornata di domenica: possibilità di vedere piante rare e tropicali. – Tutte le informazioni

LUINO – “Un Sorriso per Il Pezzettino” al Parco del Sorriso. L’evento è stato organizzato sabato 18 e domenica 19 giugno con attività e stand gastronomico. L’ evento per sostenere la comunità che accoglie mamme e bambini vittime di violenza che ha sede anche nel Varesotto. – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – È il fine settimana di Girinvalle. In questi mesi le sei Pro loco della valle Olona hanno fatto i salti mortali per dar vita a una manifestazione tanto amata e che richiama moltissimo pubblico. Marnate, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Olgiate Olona, Fagnano Olona i comuni coinvolti e tante iniziative – Tutte le informazioni

MARNATE – Un sabato fra libri e aperitivi al vecchio casello di Prospiano. Sabato 18 giugno alle 18 la giornalista di VareseNews Santina Buscemi presenterà il libro “L’ultimo Scriba” di Carlo Bardelli, conversando con l’autore. Al termine gli Amici della Ferrovia della Valmorea offriranno a tutti i presenti un aperitivo. – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno visite guidate alla scoperta di Giuditta Pasta. Appuntamento a sabato 18 giugno alle ore 16 e alle ore 17 con visite guidate a Saronno che avranno come filo conduttore Giuditta Pasta, l’illustre soprano italiano. – Tutto le informazione

NATURA

ISOLINO VIRGINIA – Visita guidata gratuita all’Isolino Virginia con Alfa, alla scoperta di una dei beni Unesco del territorio. Appuntamento alle 10, Ritrovo e partenza ore da imbarcadero Biandronno (via Marconi) – Tutte le informazioni

CUNARDO – Domenica 19 giugno la manifestazione “La pietra e l’acqua nelle grotte di Cunardo”, evento organizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino che permetterà agli interessati di visitare le Grotte di Cunardo – Tutte le informazioni

SAGRE E FESTE

ALBIZZATE – Al parco Lattanzi è il weekend della Festa del Pescatore 2022, il tradizionale ritrovo al sapore di pesce in riva al laghetto gestito dai pescatori. – Tutto le informazioni

ARCISATE – Appuntamento al Parco Lagozza per la Festa di Ogni Abilità in programma per il 18 e il 19 luglio – Tutte le informazioni

AVIGNO (VA) – I “Truzzi Volanti” e polenta e cinghiale per la festa patronale di Avigno in programma per sabato e domenica – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Torna la festa di Erbamolle, alla Chiesetta di Santa Caterina. Il nuovo comitato dell’associazione Santa Caterina riparte come aveva annunciato il suo presidente Giuseppe Di Vita. Il primo sarà quello del 16.17.18.19 giugno. – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Tre giorni a base di musica, ballo e gastronomia (e la presentazione di un libro celebrativo) in via 1° maggio per festeggiare il cinquantenario della società Sci Club, punto di riferimento degli sport invernali della città – Tutto le informazioni

CARONNO VARESINO – Torna la sagra dello gnocco fritto. È organizzata dal gruppo Alpini e si terrà sabato 18 giugno al parco di via Macchi. Stand gastronomico e musica – Tutte le informazioni

CUVIO – Arriva a Cuvio la “Dumeniga di scerees”: tutta la valle in festa al parco comunale “Pancera” il 17-18-19 giugno. – Tutte le informazioni

GALLARATE – Le serate estive nel centro di Gallarate portano musica, divertimento e anche il calciobalilla nelle piazze – Tutte le informazioni

GALLARATE (SCIARÈ) – La comunità dello Sciarè è pronta per fare festa in occasione della ricorrenza del santo patrono, San Paolo. – Tutte le informazioni

GALLARATE – Arriva la festa di quartiere in via San Giovanni Bosco – Tutte le informazioni

ISPRA – L’estate Isprese ricomincia dalla notte bianca: L’appuntamento è per sabato 18 giugno dalle 19 alle 24, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, per la quarta edizione di “Ispra In cultura – commercio – turismo” – Tutte le informazioni

MONVALLE – A Monvalle torna la Sagra dell’Alborella- Una tradizione da non perdere sulle rive del Lago Maggiore. Appuntamento sabato 18 e domenica 19 giugno al Camping lido – Tutte le informazioni

MORNAGO – Torna la Festa degli Alpini: sarà da venerdì 16 a domenica 19 giugno con un momento tutto dedicato alle celebrazioni del 45 anniversario nella mattinata di domenica – Tutte le informazioni

SCHIRANNA – Torna alla Schiranna la festa del Partito democratico: musica cibo e politica fino a fine agosto. L’area feste della Schiranna ospiterà dal 17 giugno al 28 agosto la tradizionale festa del PD – Tutte le informazioni

SAMARATE – All’Oratorio San Luigi a Verghera torna “Summer Fest”, l’iniziativa venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno con eventi e stand gastronomico venerdì e sabato, domenica pranzo – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Alborella, paella e spettacoli: a Sesto Calende ritorna la festa del rione Mulini. Nel weekend che va 17 al 19 giugno nel rione dei Mulini una delle feste più amate nella città tra fiume Ticino e Lago Maggiore – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Ultimo fine settimana con il “Giugno mezzanese”: stand gastronomico, sport e serate danzanti – Tutte le informazioni

UBOLDO – Ultimo fine settimana per la 33esima edizione del Palio di Uboldo – Tutto le informazioni

VARARO (CITTIGLIO) – Balli, musica, mercatini e falconeria, ma anche birra e stand gastronomico. La Festa di Vararo a Cittiglio ritorna domenica 19 giugno dalle 10 alle 18. Il tema scelto per quest’anno sono i celti. – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – La mostra “I tempi della pittura. Cronografia di opere di Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi” apre al pubblico venerdì 17 giugno al Castello di Masnago e presenta al pubblico un ulteriore aspetto di Renato Guttuso e della sua produzione artistica attraverso l’archivio di Nino Marcobi, suo amico e uomo di fiducia quando il Maestro era a Velate, archivio che gli eredi hanno recentemente donato al Comune di Varese. – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Ultimo fine settimana per Miniartextil, la storica manifestazione dedicata alla Fiber Art contemporanea al Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio – Tutto le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Alle Officine dell’acqua di Laveno Mombello torna il Quilt Festival con mostre e laboratori. In programma anche conferenze – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Le stanze di Villa Fumagalli a Laveno Mombello ospitano la mostra di ceramica “Stanze d’Estate”, fino al 1o luglio – Tutte le informazioni

LIBRI

LAVENO MOMBELLO – Venerdì 17, alle 18,00 al Mondadori BookStore di via Labiena 10, sarà presentata la biografia a fumetti “Swing, Barbera e Fred Buscaglione”, dedicata al cantante che sul finire degli anni Cinquanta rinnovò la musica leggera italiana. – Tutte le informazioni

TEATRO

CASSANO VALCUVIA – L’artista multimediale Taisiya Melnyk, in arrivo da Kiev, incontrerà il pubblico sabato 18 giugno dalle ore 21.00, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) dopo la presentazione della performance dal titolo “Della stessa pasta – From the Same Dough”, dedicata agli avvenimenti della Rivoluzione Ucraina del 2014. – Tutte le informazioni

MUSICA e FESTIVAL

VARESE – Diversi gli appuntamenti in programma per il fine settimana con InCanto, il festival che porta i cori in città – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Sabato una magica serata di musica con le voci del John Paul II Choir – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Venerdì 17 all’Auditorium il concerto di Claudio Borroni Quartet – Tutte le informazioni

PARABIAGO – Musica a cielo aperto a Parabiago con il “Paravox Music Tribe”. Due weekend di grandi band sul palco del festival musicale organizzato da Parabiago Calcio e ParaEvents. Si parte questo venerdì – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Si torna sui campetti con il Terzo Memorial Paolo Talamoni e due giorni di sfide. Sabato e domenica, si svolgerà la terza edizione del torneo di basket in memoria del ragazzo scomparso prematuramente a causa di un male incurabile. I proventi saranno destinati alla Fondazione Ascoli – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Venerdì 17, pedalata serale benefica intorno al lago: si parte e si arriva a Gavirate. La manifestazione benefica a favore di Sestero. Partenza libera e andatura turistica per godersi il tramonto sulle rive – Tutte le informazioni

MESENZANA – Un torneo di calcio dedicato a Giada e Alessio, le giovani vittime di Mesenzana. All’evento in programma sabato 18 giugno giocheranno squadre formate da avvocati, associazione carabinieri e genitori – Tutte le informaioni

SARONNO – Sabato 18 giugno a Saronno arriva il Running Day, partenza alle 17 – Tutte le informazioni

https://www.malpensanews.it/2022/06/cosa-fare-nel-weekend-nella-zona-di-gallarate-malpensa-e-ticino-dal-17-al-18-giugno/874482