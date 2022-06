Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 24, 25 e 26 giugno

A Cuggiono il Solstizio d’estate si celebra con tre giorni di festa, mentre il FAI apre le porte dei propri beni fino al tramonto con le Sere Fai d’Estate. Domenica cavalli e cannoni protagonisti a Tornavento dove si rivive la battaglia del 1636. Al Museo Maga apre la rassegna Estate all’HIC con il concerto di Giorgio Conte.

EVENTI SPONSORIZZATI

BISUSCHIO E CLIVIO – Ultimi due appuntamenti con la rassegna teatrale Piambello dal vivo. Gli appuntamenti sono per venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno. Tutte le informazioni

CARNAGO – Dopo due anni di assenza, ritorna la Festa del Pesce. Quattro giorni di musica, specialità di mare e birra a fiumi. Dal 23 al 26 giugno l’appuntamento è alla tensostruttura della Pro Loco di Carnago. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Torna l’Alzheimer Fest con un calendario fitto di occasioni tutte da scoprire. L’appuntamento è su lungolago per il 25 e il 26 giugno. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – La tradizionale Sagra dell’Agone o Sagra dei Pescatori si rinnova per offrire ai cittadini di Germignaga e ai turisti due giorni di festa allietati dal profumo della frittura degli agoni. Tutte le informazioni

MERCALLO – Preparatevi a trascorrere una serata ricca di emozioni con uno spettacolo di musica live e una cena di qualità, in una location immersa nel verde e nella magia dei laghi. Domenica 26 giugno, la Locanda Aquasole di Mercallo (via Fornace 498) è pronta ad accogliervi per una Cena in Blues da non perdere. Prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni

TRADATE – Dodici birre alla spina, quattro cucine street food, expo di auto vintage e acoustic music corner: il Tradate Beer Park inaugura l’estate 2022. Tutte le informazioni

EVENTI

TEMPO LIBERO – Tornano le Sere Fai d’Estate: ville e monasteri aperti anche al tramonto. Da luglio a settembre un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – tra cui in provincia di Varese il Monastero di Torba a Gornate Olona, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e Villa e Collezione Panza a Varese – che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario – Tutte le informazioni

BESNATE – Sabato 25 giugno torna la settimana più attesa dell’estate besnatese, quella del mini Palio: si parte con la sfilata storica, l’arrivo della fiaccola dal Sacro Monte, l’apertura dello stand gastronomico e il gioco che apre la settimana del mini Palio, il lancio dell’uovo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Weekend conclusivo della settimana di festa della parrocchia di Sciarè per i festeggiamenti di San Paolo. Il clou sarà sabato 25 giugno, con il concerto dei Logiti Live e l’ormai consolidato Sciarè’s Got Talent – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Domanda e offerta del lavoro nell’area transfrontaliera, il punto nel convegno alla Liuc. È in programma il 24 giugno alla Liuc – Università Università Cattaneo di Castellanza il convegno con la presentazione dei risultati del progetto Skillmatch Insubria, dalle 14 e 30 – Tutte le informazioni

SAMARATE – Dopo tre anni di stop ritornano le tradizionali notti bianche a Samarate, una per ogni frazione della cittadina. La prima sarà sabato 25 giugno a San Macario – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Il Chiostro di Voltorre riapre al pubblico con un evento tra storia, cultura e musica. Dopo l’accordo tra la Provincia, proprietaria del bene, e il Comune di Gavirate, venerdì 24 giugno prima iniziativa inaugurale e l’anteprima della mostra dell’Alzheimer Fest – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Cavalli e cannoni, domenica a Tornavento si rivive la battaglia del 22 giugno 1636. Dopo lo stop per Covid, riprende la grande rievocazione della battaglia tra francesi e spagnoli, che cambiò poco la grande Storia, ma assai di più la storia dei luoghi – Tutte le informazioni

VARESE – Con Alfa a giugno visite guidate gratuite al Sacro Monte. Il 26 giugno si sale al Sacro Monte per l’ultimo appuntamento del mese della rassegna “Un Patrimonio di Tutti – tra acque e beni Unesco del nostro territorio” – Tutte le informazioni

VARESE – BARASSO – Due inaugurazioni al Parco del Campo dei Fiori: il Biolab e il racconto multi visione alla Casa del Sole. Il 25 e il 26 giugno sono in programma due inaugurazioni in spazi interni del Parco del Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CASCIAGO – Morosoccer Summer Fest, torna a Casciago la tre giorni di divertimento con i Bidone. Calcio, basket, volley, ma anche attività per bambini e il solito ricco menu di prelibatezze all’oratorio di Morosolo dal 24 al 26 giugno – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – A Brusimpiano fritto misto di lago e processione delle barche per la Festa di San Pietro e Paolo. La proloco di Brusinpiano e l’Unione dei Pescatori del Ceresio organizzano due giorni di festa con ricco menù e intrattenimento – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Dal 24 al 26 giugno grande festa per i primi 50 anni dello Sci Club Cassano Magnago. Tre giorni a base di musica, ballo e gastronomia (e la presentazione di un libro celebrativo) in via 1 Maggio per festeggiare il cinquantenario della società – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Street food sul lungolago di Bodio Lomnago. Dal 24 giugno alle ore 18 al 26 giugno alle 23.45 buon cibo, birre artigianali, musica con artisti di strada e giochi per bambini – Tutte le informazioni

CUGGIONO – A Villa Annoni a Cuggiono i tre giorni della Festa del Solstizio. Incontri, spettacoli teatrali, visite guidate, un drago cinese e una paella gigante. È il ricco programma di un evento in uno dei più grandi parchi di Lombardia – Tutte le informazioni

CARNAGO – Il ritorno della sagra del pesce dopo due anni di assenza a causa del Covid: appuntamento a sabato 25 giugno in Fattoria Cogo a Carnago alle 19.30 – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Torna Luppolo in Fabula: a Vedano Olona due giorni di festa tra birra, cucina e musica dal vivo. Sabato 25 e domenica 26 giugno, al parco Fara Forni due giorni all’insegna della buona birra, della cucina e della musica dal vivo – Tutte le informazioni

MUSICA

GALLARATE – Giorgio Conte apre l’estate al Maga di Gallarate. Il cantautore astigiano sabato 25 giugno inaugura gli appuntamenti all’anfiteatro del museo d’arte contemporanea. Tre le serate in calendario – Tutte le informazioni

CASTANO PRIMO – Venerdì 24 e sabato 25 giugno andrà in scena “Live in Castano”in piazza Mazzini (alle 21): venerdì il concerto “Black, White and blues” di Vito di Modugno con Fausto Leali; sabato sarà la volta di Loreley opening Missklang

INVERUNO – Al parco di Villa Tanzi un concerto-omaggio per Lucio Dalla – Tutte le informazioni

INARZO – Musica nelle Residenze Storiche, tocca a Inarzo. Sul sagrato della chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo concerto del quartetto d’Archi Hugs. Al pianoforte Maurizio Mastrini, musiche di Mastrini. L’ingresso è libero – Tutte le informazioni

VARESE – Musica al Gulliver. Giovedì 23 giugno alle ore 20:30 presso il Centro Gulliver concerto bandistico con la Banda Musicale Azzurra di Castronno – Tutte le informazioni

MACCACGNO CON PINO E VEDDASCA – Maccagno Lake Festival 2022: riparte la stagione concertistica di Maccagno con Pino e Veddasca – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Renato Guttuso svelato: una mostra racconta le opere realizzate a Velate. Grazie allo studio dell’archivio Marcobi, recentemente donato al Comune di Varese è stato possibile scoprire le fasi di realizzazione articolate di alcune delle sue opere più importanti – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Museo con lo smartphone: Andrea Crespi porta al Maga un’opera in realtà aumentata. La nuova frontiera della creatività passa anche dalle nuove avanguardie artistiche digitali. Fino a settembre l’artista presenta il progetto Archivi – Tutte le informazioni

LIBRI

NUOVE USCITE – Il lavenese d’adozione Muzzopappa torna in libreria con “Sarò breve”. “E anche questa volta si ride”. Lavenese d’adozione, lo scrittore amatissimo per la sua ironia e la sua capacità di invettiva, presenta il nuovo romanzo. Venerdì 24 giugno, alle 18, la presentazione alla Libreria Alberti di Verbania – Tutte le informazioni

NUOVE USCITE – Elisa Origi presenta a Gallarate il suo nuovo romanzo “I sogni nascono bianchi”. Sabato 25 giugno, ore 18:00, la presentazione dell’ultimo libro di Elisa Origi “I sogni nascono bianchi” al Parco Bassetti di Gallarate. Dialoga con l’autrice Chiara Aquilino. Presente anche Chiara Baudino, illustratrice della copertina – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Palazzo Perabò di Cerro la presentazione del libro “Tavola. Storia e arte del ricevere”. L’autore del libro è Angelo Garini ed edito da Lisianthus, in collaborazione con il Comune – Tutte le informazioni

INCONTRI – In biblioteca a Cassano Magnago il libro sull’ostetrica Carolina Castiglioni in un libro. Venerdì 24 giugno alle ore 21 si terrà la presentazione del libro: “Carolina. Una vita per la vita” (edizioni Albaccara) di Carmelo Corrado Occhipinti – Tutte le informazioni

SPORT

GALLARATE – Quante partite sul campo di Arnate: l’Ofc festeggia i 60 anni di attività a Gallarate. Era il 1962 quando il coadiutore don Nino Massironi creò le prime squadre per giocare a pallone. Una storia arrivata fino ad oggi, con le formazioni di calcio e di pallavolo – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Torna “Mariangela con noi”: ciclismo e solidarietà a Somma Lombardo. Dedicata alla memoria di Mariangela Pezzotta, è gara di handbike valevole come Campionato Italiano di Società su di un percorso disegnato e collaudato dal campione paraolimpico Paolo Cecchetto – Tutte le informazioni

VALLE DEL TICINO – Lungo la ciclabile del naviglio passa la Bike Night Milano-Lago: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 centinaia di ciclisti di ogni genere partono a mezzanotte da Milano e pedaleranno tutta la notte per arrivare ad Arona. I rifornimenti sono previsti ad Abbiategrasso (1-2 di notte), Turbigo (3.4 circa) e Panperduto di Somma Lombardo (all’alba).

