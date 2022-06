Cosentino (Lombardia Ideale): “Fontana candidato naturale, bene che il centrodestra lo sostenga”

«Personalmente non avrei nemmeno bisogno di ribadire il mio pieno e convinto appoggio ad Attilio Fontana, eccellente guida della nostra Regione e uomo di grandi valori umani che conosco bene. Tuttavia, visto il dibattito mediatico di questi giorni, non posso che confermare al nostro Governatore il sostegno mio e del movimento civico che rappresento». Lo afferma Giacomo Cosentino, consigliere regionale di “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”.

«Esprimo anche la mia soddisfazione – aggiunge Cosentino – per il parere favorevole alla candidatura di Fontana espresso dalle forze politiche del centrodestra. Segno che, oltre all’apprezzamento per il lavoro e la figura del Presidente, esiste la forte volontà di presentarsi uniti e compatti a un appuntamento fondamentale per la Lombardia, evitando errori che, come si è visto recentemente, possono costare molto cari».

«Come “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”, movimento civico che esprime quasi 300 amministratori locali tra sindaci, assessori e consiglieri – prosegue –, siamo già al lavoro da mesi, avendo ben chiari quali siano gli obiettivi da raggiungere. E loro, i nostri rappresentanti, saranno una parte importante nella lista del Governatore, che stiamo preparando e che sarà di assoluta qualità. Siamo nati nel 2019 – ricorda l’esponente regionale – partendo proprio dall’allora “Lista Fontana” per strutturarci sul territorio con una visione politica chiara e lo sguardo proiettato al futuro. Come tutti hanno potuto notare durante la nostra recente assemblea regionale al Palazzo delle Stelline, che ha registrato l’importante presenza di Matteo Salvini, la nostra macchina ha il motore ben caldo, siamo pronti dunque a partire – conclude Cosentino – per giungere vincenti al traguardo, al fianco del Presidente Fontana».