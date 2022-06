Crugnola – De Tommaso, nuovo derby varesino in chiave tricolore al Rally di Alba

Quarto appuntamento per il CIAR Sparco, ovvero il massimo campionato italiano di rally che mai come quest’anno vive su un duello tutto varesino: Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso comandano la classifica tricolore (separati di appena 5,5 punti dopo tre gare) e sulle strade piemontesi del Rally di Alba saranno i piloti più attesi tra quelli che si giocano lo “scudetto”.

Crugnola avrà il numero 1 sulle fiancate, De Tommaso il 2 e fino a oggi sono sempre andati sul podio delle gare CIAR: il calcinatese ha vinto al Ciocco ed è stato secondo a Sanremo e al Targa Florio, l’isprese ha trionfato in Sicilia (primo successo nel tricolore assoluto) chiudendo secondo all’esordio in Toscana e terzo in Liguria. Morale, 66,5 punti per l’alfiere della Citroen e del team FPF Sport, 61 netti per quello della Skoda allestita da Cr Motorsport; terzo in classifica Fabio Andolfi con 43 punti a guidare la schiera degli inseguitori i quali, naturalmente, sono ancora perfettamente in lizza per il titolo. (foto in alto da sinistra: Ometto, Crugnola, Ascalone e De Tommaso / Acisport)

Confermate vetture e copiloti, con Crugnola sempre a bordo della C3 insieme a Pietro Ometto, formazione con cui conquistò il campionato nel 2020 e De Tommaso di nuovo affiancato dalla salentina Giorgia Ascalone sulla Fabia Rally2. Andrea si è fino a qui imposto in tutte le power stage che gli hanno portato in dote ben 9 punti; Damiano invece guarda anche alla classifica del Campionato Promozione nel quale ha un vantaggio di 12,5 punti su Andolfi.

Miele-Mori / foto Acisport

Nell’elenco dei partecipanti al CIAR ci sarà naturalmente anche il “terzo uomo” targato Varese, ovvero Simone Miele che quest’anno ha scelto di gareggiare nell’assoluto tricolore. Miele salirà sulla Fabia Rally2 della DreamOne Racing insieme a Eleonora Mori, binomio che ha ottenuto di recente il primo successo nella Coppa Valtellina (ma sulla “vecchia” e amata Citroen Ds3 Wrc). L’obiettivo dell’olgiatese è ancora quello di consolidare la sua esperienza a questo livello e, perché no, migliorare la nona posizione assoluta. In gara anche una navigatrice varesina, Giulia Paganoni, confermata accanto ad Antonio Rusce su una delle Hyundai i20 presenti nella classe regina.

La gara nelle Langhe promette spettacolo, anche perché è valida pure per il Campionato Svizzero e per il T.E.R. (Tour European Rally) e avrà al via diversi piloti stranieri anche di grande valore come il russo Nikolay Gryazin, il neozelandese Hayden Paddon, il tedesco Albert von Thurn und Taxis. Presente anche il pluricampione italiano Paolo Andreucci (Skoda Fabia) che non è iscritto all’assoluto ma che, come altri con licenza nazionale, può portare via punti se si inserirà nella top ten della classifica finale.

Venerdì 24, oltre allo shakedown, ci sarà solo la power stage “958 Santero Spritz” di 2,29 chilometri che assegnerà come di consueto 3, 2 e 1 punti CIAR ai primi tre classificati. Otto invece le PS previste nella giornata di sabato sui tratti “San Grato – Consorzio dell’Asti”, “Cossano – Peletto”, “Borine – Eliotec” e “Bossolasco – Biochemic”, tutte con una lunghezza appena inferiore ai 15 chilometri e tutte da affrontare per due volte. Il verdetto intorno alle 19,35 quando i primi piloti si presenteranno al traguardo di Alba in via della Liberazione.