A Cuveglio raccolte 1300 firme per dire di no all’abbattimento dei tigli di piazza Mercato

Sono 1300 le firme raccolte da un gruppo di cittadini di Cuveglio contro l’abbattimento dei tigli in piazza Mercato, spazio che verrà completamente riqualificato dall’amministrazione Paglia grazie a un progetto approvato da Regione Lombardia.

Un progetto che, visti i recenti rincari delle materie prime e il sovraccarico burocratico della macchina amministrativa, è ancora in via di definizione ma che per ragioni tecniche distributive, correlate al rifacimento della pavimentazione, come spiegato QUI dal sindaco Francesco Paglia, prevede necessariamente la rimozione di alcuni tigli presenti nella piazza, al posto dei quali ne verranno piantati altri, in maggior numero e con nuove essenze.

E’ a tal proposito che già lo scorso 22 maggio un gruppo di cittadino di Cuveglio – guidato da Silvano Premoselli – ha iniziato a muoversi fino ad ottenere 1300 firme e una perizia da parte dell’agronomo Daniele Zanzi rispetto alle condizioni di salute delle piante.

«I nostri tigli sono in perfetta salute – fa sapere Premoselli – possono vivere tranquillamente un altro secolo. Sono tanti i cittadini contrari all’abbattimento di queste piante, è un tema che sta riscuotendo interesse nel paese e anche nelle scuole. I disegni che abbiamo posto sui tigli gli hanno realizzati i giovani».

La perizia è stata attualmente inoltrata all’amministrazione e la richiesta, che fanno a gran voce questi cittadini, sembra rimanere una: “Non abbattete i nostri tigli”.

«Nel giro di un paio di settimane costituiremo un comitato e continueremo in questa sensibilizzazione», ha concluso Silvano Premoselli.