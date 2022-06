Da Legnano a una gara leggendaria, la prima volta di Lorenzo Colombo alle 24 Ore di Le Mans

La stagione da sogno di Lorenzo Colombo – il 20enne pilota di Legnano ingaggiato dal team Prema Racing – prosegue con il weekend più pregiato, quello della 24 Ore di Le Mans. Tra sabato 11 e domenica 12 giugno si corre infatti la più celebre e importante gara automobilistica di durata al mondo e sulla griglia di partenza ci sarà anche il talento legnanese impegnato nella categoria LMP2, quella subito a ridosso della classe regine (le cosiddette Hypercar).

La 24 Ore è inserita nel calendario del WEC, il Mondiale Endurance, e naturalmente è la gara più attesa e con il maggior numero di punti in palio per la classifica iridata: Colombo è attualmente sesto ma il bottino assegnato in Francia è tale da ribaltare la graduatoria. Tanto più che la sua Oreca-Gibson sarà condivisa con due big del mondo delle quattro ruote, lo svizzero Louis Deletraz e soprattutto il polacco Robert Kubica, ex pilota di lungo corso in Formula Uno e tuttora collaudatore con l’Alfa-Sauber. foto in alto da sinistra: Deletraz, Colombo e Kubica.

Colombo e soci si trovano già sull’iconico tracciato transalpino e hanno partecipato ai test e agli eventi che affiancano la disputa della corsa. «Questo è un luogo speciale e prendere parte alla 24 Ore di Le Mans è un’esperienza magnifica – spiega Colombo, esordiente sul circuito della Sarthe – Ho trovato una buona chimica con il circuito, la vettura è andata bene e i miei compagni hanno lavorato su di essa prima che io iniziassi a girare. Purtroppo nei test sono riuscito a trovare un giro “pulito” solo nel tardo pomeriggio del primo giorno e con tanto traffico ci sono parti del circuito nelle quali si può fare una grande differenza».

Lo sviluppo della vettura e la crescita di Colombo non si fermano da qui al semaforo verde di sabato: «Voglio continuare ad imparare perché devo ancora massimizzare alcuni aspetti della mia guida, ma c’è tempo per lavorare. Abbiamo buoni riscontri anche con Robert e Louis in termini di ritmo, vedremo fino a che punto potremo spingerci».

In questa stagione il pilota di Legnano partecipa anche alla serie europea ELMS nella quale ha centrato due vittorie in altrettante gare a Le Castellet e Imola. In quel caso insieme a Colombo e Deletraz c’è l’austriaco Ferdinando d’Asburgo.