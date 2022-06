Da Sesto Calende al “fogador” in canoa per il Big Jump 2022 sul Ticino

Tutto pronto per il “big jump” nel Ticino: domenica 3 luglio 2022 sarà il momento del “grande tuffo” 2022, la 19esima edizione dell’iniziativa di sensibilizzazione sulla qualità delle acque e il rispetto dell’ambiente sul fiume Ticino. In collegamento con un’iniziativa a livello europeo.

Un evento promosso dal Coordinamento Salviamo il Ticino, che riunisce decine di associazioni e comitati nella valle del “fiume azzurro”, dal Lago Maggiore giù giù verso Turbigo, Cuggiono, il Magentino, Abbiategrasso, il Pavese.

Il Big Jump, il grande tuffo del 3 luglio, è come detto un evento a livello europeo: nello stesso momento centinaia di migliaia di persone si tufferanno in vari fiumi d’Europa, dall’Elba alla Mosa, dal Ticino alla Senna, dal Tevere al Reno. Scopo: riavvicinare le genti ai propri fiumi e di riportarli in buono stato ecologico e alla balneabilità. E soprattutto chiede l’applicazione della Direttiva 2000.60 CE, la cui attuazione è stata posticipata dal 2015 al 2023.

Come funzionerà il Big Jump sul Ticino?

Sarà una discesa in canoa lungo il fiume.

Il ritrovo è alle 8.30 alla pregevole spiaggia del Fogador sotto la Maddalena di Somma Lombardo: da lì si andrà al Parco Europa di Sant’Anna a Sesto Calende, sul Lago Maggiore. Si partirà poi da qui alle 10.30, passando a Sesto Calende per il primo tuffo, al pontile. Alle 13 ci sarà il pranzo al sacco alla Ticinella in località Porto Della Torre.

Alle 15.30 si scenderà poi alla spiaggia del Fogador per il secondo “big jump”

Quota di partecipazione 10 euro per gli adulti, più 3 euro di assicurazione ai canoisti che non sono iscritti a club sportivi. Iscrizioni entro il 1° luglio, istruzioni sul sito www.outdoorticinoriver.it

Info: bigjumpticino@gmail.com ; salviamoilticino@libero.it 335 6825354 – 346 5104114 – 348 2258281