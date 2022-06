Dal 12 giugno debuttano sulle reti ferroviarie lombarde i nuovi treni Donizetti

Da domenica 12 giugno sulla Bergamo-Brescia e Brescia-Cremona debutteranno i primi due “nuovi Donizetti“, treni di ultima generazione, mono piano, con spazi destinati alle famiglie e adatti alle nuove tecnologie.

I nuovi treni Donizetti sono stati presentati venerdì 10 giugno al deposito ferroviario di Fiorenza. I Donizetti presentati si affiancheranno ad altri 10 convogli mono piano già in circolazione, prodotti da Alstom appartenenti alla famiglia ‘Coradia Stream’ (modello ‘Pop’), acquistati tramite una cessione di contratto da parte di Trenitalia, e a 45 treni Caravaggio doppio piano ad alta capacità, di cui 5 modello ‘Rock’. Dal 12 giugno, i nuovi treni Caravaggio inizieranno a circolare anche sulla linea Milano-Treviglio-Brescia. Complessivamente saranno 57 i nuovi treni in servizio.

L’INVESTIMENTO

«L’investimento di Regione Lombardia per rinnovare la flotta dei treni è ingente – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – e non ha paragoni con altre realtà nel Paese. Siamo la Regione che stanzia più risorse non solo per l’acquisto di nuovi convogli, ma in generale a favore del sistema di trasporto pubblico locale. I treni nuovi che stanno entrando in servizio garantiscono una migliore esperienza di viaggio agli utenti. Più comfort, più efficienza, ma anche una riduzione sensibile dei consumi nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale. Stiamo mettendo in campo sforzi considerevoli, compresi gli interventi infrastrutturali sulla rete di Ferrovienord. La gran parte della rete ferroviaria in Lombardia però, come noto, è di competenza statale. Occorre quindi che ognuno faccia la propria parte. Perché per assicurare un servizio soddisfacente sono necessari treni di ultima generazione ma anche binari efficienti».

LE CARATTERISTICHE

Si tratta di convogli mono piano di quattro casse, bidirezionali, a composizione bloccata, a trazione elettrica 3 kV. Sono lunghi 84,2 metri, hanno 518 posti, di cui 263 a sedere. La velocità massima è di 160 km/h.

Sul fronte tecnologie e sicurezza, da segnalare, tra le altre dotazioni, la presenza di: illuminazione LED, Wi-Fi, prese 220V e USB, sistema informazione a passeggeri, telecamere interne, laterali e frontali. Poi misuratore energia, conta-persone, telediagnostica da remoto. I convogli saranno inoltre dotati del sistema di bordo SCMT/ERTMS, che garantisce i migliori standard di sicurezza europei. L’accessibilità è resa agevole dalla presenza di pedane automatiche per l’incarrozzamento.

Rispetto alla flotta attuale, è stata stimata una riduzione del 30% dei consumi di energia. Molto elevato inoltre il ricorso a materiali riciclabili (indice di riutilizzo pari al 96%). Da sottolineare anche la riduzione di rumori e vibrazioni. Poi il potenziamento del sistema di climatizzazione e l’ampiezza delle aree di seduta e dei corridoi, adatti alle persone a mobilità ridotta.