Dal 13 giugno chiude via Matteotti a Malnate, i lavori previsti tra cantieri e viabilità

La chiusura di via Matteotti, una delle strade principali e più utilizzate a Malnate, porterà diversi cambiamenti al traffico veicolare ma anche nelle vite dei residenti della zona. Per questo martedì 7 giugno si è svolto un incontro pubblico convocato dal Comitato di Quartiere Centro-Folla-Baraggia con l’Amministrazione Comunale per analizzare quali saranno le opere, i tempi e le contromisure che verranno messe in atto durante i mesi previsti di lavori.

L’incontro è stato ripreso e registrato da Malnate.org (qui il video)

Loredana Ghirardini, portavoce del Comitato di Quartiere, ha spiegato: «L’obiettivo è quello da parte dell’Amministrazione di fornire informazioni rispetto alla chiusura di via Matteotti e le vie limitrofe. Noi suggeriamo durante il periodo di lavori, di contattare l’assessore ai lavori pubblici o gli amministratori. I problemi riguarderanno in particolar modo i residenti».

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Irene Bellifemine: «Ringrazio il comitato per l’idea di fare questa assemblea. Lavorare in sinergia è un valore aggiunto per la comunità. Stiamo svolgendo importanti lavori sul territorio e, terminati quelli su via Ravina a Gurone e in concomitanza con il termine delle scuole, possiamo mettere in pratica le opere su via Matteotti, cercando di ridurre al minimo i disagi per residenti, cittadini ma anche chi viene da fuori».

A spiegare quelli saranno nel dettaglio i lavori è stato l’assessore Paolo Albrigi: «Il cantiere è complesso, anche perché ci sono due società: Alfa Srl, che gestisce le acque nere e la depurazione, e Lereti che invece gestisce le acque potabili. Da lunedì 13 comincerà lo scavo di Alfa, che aprirà la strada in maniera importante perché verrà messo un tubo di grosso calibro in mezzo alla strada. Si presume che la durata di questo intervento possa essere di circa un mese. Queste tempistiche però sono presunte perché dipenderà dagli ostacoli che non possono essere messi in preventivo. Data l’ampiezza dello scavo verrà impedito il transito dei residenti nel corso della giornata; speriamo che alla sera, a scavo chiuso, si possa almeno consentire il transito».

«Terminati, speriamo in tempo, questi primi lavori – ha proseguito l’assessore -, inizierà la seconda fase. Trattandosi di due società differenti dovranno procedere necessariamente in maniera separata. Il secondo cantiere, sulle tubature dell’acqua potabile, sarà più invasivo, fino a interessare l’incrocio con via Cairoli. Se il cronoprogamma venisse rispettato, con un mese anche per il secondo intervento, in Giunta abbiamo deciso di chiudere il cantiere con una prima asfaltatura di rattoppo, permettendo al terreno di assestarsi. A partire dai primi mesi dell’anno prossimo interverremo con una sistemazione definitiva del manto stradale. Dalla sistemazione definitiva di via Matteotti, l’idea è quella di intervenire anche sui marciapiedi e il Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile, ndr) prevede una corsia ciclabile anche sulla strada che vorremmo realizzare il prima possibile. Cercheremo di trovare soluzione per la perdita di qualche parcheggio».

Il capitolo viabilità è stato invece spiegato dal comandante della Polizia Locale Stefano Lanna: «L’obiettivo principale è garantire il collegamento dal centro di Malnate alla stazione, in doppio senso di circolazione. Il transito avverrà invertendo il traffico in via De Mohr e dall’intersezione con via Trieste verrà istituito il doppio senso di marcia fino alla stazione, eliminando i parcheggi in quella tratta. Era l’unico modo per poter garantire questo collegamento».

I lavori di via Matteotti chiuderanno la strada al traffico veicolare, ma i marciapiedi saranno regolarmente utilizzabili e le attività commerciali saranno raggiungibili pedonalmente.

Queste variazioni porteranno a un maggior traffico all’incrocio tra via Trieste e la Briantea. «Dal primo giorno verranno studiati dei correttivi sui semafori – spiega il comandante Lanna – per equilibrare il traffico su via Trieste e la Briantea, che ovviamente abbiamo messo in preventivo. La seconda fase di lavori prevedrà che via Matteotti sarà chiusa al traffico dal primo giorno da via Verdi a via De Mohr. Sarà un cantiere mobile che si sposterà di giorno in giorno e che non ci permetterà di dare indicazioni quotidiane precise. L’obiettivo è terminare tutti i lavori entro l’inizio delle scuole. Su questo siamo tutti d’accordo».

Da parte dei residenti, nel corso dell’incontro, sono state avanzate delle proposte per il problema dei parcheggi e l’accesso alle abitazioni, che coinvolgono circa 120 famiglie solo in via Matteotti. Le iniziative avanzate riguardano dei pass per residenti per parcheggiare nelle zone a disco durante il giorno, ma anche garantire degli stalli nell’area sterrata del parcheggio di via Verdi – utilizzato dai pendolari – oltre all’utilizzo del parcheggio di via Libia della scuola Primaria visto che non verrà utilizzato da insegnanti e personale della scuola.

«Stiamo pensando a un’area da riservare ai residenti impossibilitati. Valuteremo di concedere i pass ma dobbiamo capire come riuscire a farlo» la parole del comandate Lanna.