Dal 14 giugno inizia l’estate degli eventi di Busto Arsizio tra musica, cinema e letteratura

Dal 14 giugno torna BA Cultura per l’estate, il contenitore delle iniziative culturali che l’Amministrazione, in collaborazione con le associazioni cittadine, offre a chi resterà in città nei mesi estivi. In cartellone 28 appuntamenti suddivisi tra letteratura, musica, cinema.

«Dietro a ‘BA Cultura per l’Estate’ sta ciò che sta dietro alla cultura: tanta passione e tanto lavoro, sia delle associazioni e dei tavoli che con generosità hanno proposto gli eventi, sia degli uffici – ha affermato oggi la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Confermiamo l’offerta estiva che segue i vari festival che si sono susseguiti nei mesi scorsi, con la formula tradizionale delle tre sezioni, letteratura musica e cinema, all’interno del calendario generale di Busto Estate, che sarà presentato nei prossimi giorni. Intanto, per favorire la fruizione della cultura in orari più freschi e intercettare il pubblico che viene in centro per lo shopping o per fermarsi nei locali, dal 15 giugno palazzo Cicogna sarà aperto anche in orario serale fino alle 22.00».

In particolare le presentazioni di libri, organizzate dalla Biblioteca G.B. Roggia e dalle librerie Bustolibri, Libraccio e Ubik, si svolgeranno prevalentemente il martedì nel giardino della sala Monaco della Biblioteca; il parco e la terrazza di Villa Ottolini Tosi faranno da sfondo agli eventi musicali, in programma il venerdì, curati da Associazione Musicale Rossini, Mandolinisti e Chitarristi Bustesi, Musikademia, Centro Musicale Concertare, Associazione La Ponchielli.

Nel cortile del comune il tradizionale appuntamento con JazzAltro a cura di Abeat Records, mentre Busto Folk, organizzato da Gens d’Ys, andrà in scena come sempre al Museo del tessile.

Infine, il parco di Villa Calcaterra si trasformerà in cinema estivo per le proiezioni di film il sabato sera: la tradizionale rassegna cinematografica realizzata da ICMA, BA Film Festival e Sguardi d’essai, sarà preceduta da una novità, la rassegna “Cinescience”, curata all’Università dell’Insubria, al via dal 25 giugno. Si tratta di tre film che raccontano storie di persone affette da alcune neuropatologie, il Parkinson, l’Alzheimer, l’autismo. Le serate saranno introdotte da esperti e saranno rivolte non solo al pubblico in generale, ma anche alle associazioni che seguono i pazienti che soffrono di queste malattie. Lo scopo della rassegna è infatti quello di sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche che accompagnano le neuropatologie, sia favorire contatti utili e fornire spunti di approfondimento alle famiglie interessate.

Di seguito il programma dettagliato:

GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO DI BA CULTURA

Incontri con gli autori

martedì 14 ore 21.00 Giardino di Sala Monaco

GRETA BIENATI presenta

Insula perdita – L’amore al tempo della nevicata del secolo a Castiglione Olona

a cura di Biblioteca G.B. Roggia

prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/358337696697

martedì 21 ore 21.00 Giardino di Sala Monaco

CHIARA IOTTI presenta

No ve desmention – Richard Löwy e i ‘giusti’ della Val di Fassa

con Stefania Castelli e Rossana Monico

a cura di Bustolibri.com

prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/358340404797

martedì 28 ore 21.00 Giardino di Sala Monaco

Paolo Maggioni presenta “La calda estate del Commissario Casablanca”

con Riccardo Cavallero a cura di Bustolibri.com

prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/358342260347

Musica

venerdì 17 ore 21.00 Villa Ottolini-Tosi

Notturno in Musica

Roberto Bottini, fisarmonica Roberto Bertolin, flauto

a cura di Associazione Musicale G.Rossini

Cinema

sabato 25 ore 21.15 parco Villa Calcaterra

Risvegli di Penny Marshall

a cura di Università degli Studi dell’Insubria e ICMA

il film sarà introdotto dal prof. Marco Mauri – neurologo Università Insubria

mercoledì 29 ore 21.15 parco Villa Calcaterra

Still Alice di Richard Glatzer, Wash Westmoreland.

a cura di Università degli Studi dell’Insubria e ICMA

il film sarà introdotto dal prof. Marco Mauri – neurologo Università Insubria

GLI APPUNTAMENTI DI LUGLIO DI BA CULTURA

Libri

martedì 05 ore 21.00 Giardino di Sala Monaco

Mattia Moretta presenta

Tra di noi l’Oceano – Modernità di Emily Bronte ed Emily Dickinson con Eugenia Bianchi

a cura di Biblioteca G.B. Roggia

prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/358342882207

martedì 12 ore 21.00 Giardino di Sala Monaco

Enzo Mari presenta

Una vita in corsa con la passione dentro con Luciano Landoni

a cura di Libraccio

prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/358345349587

martedì 19 ore 21.00 Giardino di Sala Monaco

Angelo CRespi e Andrea Mascetti presentano

Banine – Incontri con Ernst Junger

a cura di Biblioteca G.B. Roggia

prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/358348739727

martedì 26 ore 21.00 Giardino di Sala Monaco

ANNA ALLOCCA presenta

Aperitivo criminale con Davide Accomando

a cura di Ubik

prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/358349471917

Musica

venerdì 01 ore 21.00 Cortile del Comune

Jazzaltro

a cura di Abeat Records

venerdì 08 ore 21.00 Villa Ottolini-Tosi

Quartetto a Plettro Renzo Pistoletti “Souvenir d’Italie”

A cura di Mandolinisti e Chitarristi Bustesi

venerdì 15 ore 21.00 Villa Ottolini-Tosi

Peace, Love & Music da Woodstock alla West Coast

Gruppo: Judy in the Case

a cura di Associazione Culturale Musikademia

venerdì 22 ore 21.00 Villa Ottolini-Tosi

Notturno in Musica

Roberto Bottini, piano, Clelia Croce, soprano

a cura di Associazione Musicale G.Rossini

Cinema

sabato 02 ore 21.45 parco di Villa Calcaterra

Life, animated di Roger Ross Williams

a cura di Università degli Studi dell’Insubria e ICMA

Il film sarà introdotto dalla dott.ssa Cristina Panisi – medico pediatra

Sabato 09 ore 21.45 parco di Villa Calcaterra

Red Sparrow di Francis Lawrence

a cura di ICMA

Sabato 16 ore 21.45 parco di Villa Calcaterra

La brava moglie di Martin Provost

a cura di ICMA

Sabato 23 ore 21.45 parco di Villa Calcaterra

La forma dell’acqua di Guillermo del Toro

a cura di ICMA

Sabato 30 ore 21.45 parco di Villa Calcaterra

La casa delle stelle di Juan Jose Campanella

a cura di ICMA

GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO CON BA CULTURA

Musica

venerdì 26 ore 21.00 Villa Ottolini-Tosi

Notturno in Musica

Anita Camarella & Davide Facchini

Swing italiano e americano anni ‘30 e ‘40

a cura di Associazione Musicale G.Rossini

Cinema

Sabato 06 ore 21.30 parco di Villa Calcaterra

Il piccolo Yeti di Jill Culton e Todd Wilderman

a cura di ICMA

Sabato 13 ore 21.30 parco di Villa Calcaterra

Alice e il sindaco di Nicolas Pariser

a cura di ICMA

Sabato 20 ore 21.30 parco di Villa Calcaterra

Charlatan – Il potere dell’erborista di Agnieska Holland

a cura di ICMA

Sabato 27 ore 21.30 parco di Villa Calcaterra

Black Panther di Ryan Coogler

a cura di ICMA

GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE CON BA CULTURA

venerdì 02 ore 21.00 Villa Ottolini-Tosi

Duo Bonizzoni-Calvi – Bandolim Brasileiro & Piano

Musiche di Hamilton de Holanda

a cura di Mandolinisti e Chitarristi Bustesi

venerdì 09 ore 21.00 Villa Ottolini-Tosi

Band sotto le stelle musica Pop-Rock rivisitata in chiave moderna ed innovativa

a cura di Centro musicale Concertare in collaborazione con il duo Musicale “Duomania”

venerdì 16 ore 21.00 Sale Gemelle, Giardino Quadrato, Parco Museo del Tessile

BustoFolk

a cura di Gens d’Ys

venerdì 23 ore 21.00 Villa Ottolini-Tosi

Spettacolo: Tra “Lirica” e parole

a cura di Associazione Culturale La Ponchielli con la Compagnia di Canto Vittorio Tosto.