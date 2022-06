Dal Banco Bpm 5 milioni di euro per la transizione green di Lati spa di Vedano Olona

Per Lati spa di Vedano Olona, essere green non è un aspetto contingente, bensì immanente. Per l’industria termoplastica della famiglia Conterno, circolarità e sostenibilità sono due concetti impressi nel suo dna, fin dalla nascita, avvenuta nel 1945.

In questa fase di transizione ecologica Lati spa sta continuando a investire sul green come dimostra l’operazione portata a termine recentemente con il Banco Bpm che ha dato all’azienda un finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 60 mesi, per aumentare ed efficientare la produzione e il recupero degli scarti all’interno dello stabilimento di Gornate Olona.

L’investimento, in linea con l’obiettivo di mitigazione dell’impatto ambientale definito dalla tassonomia Ue, permetterà a Lati di aumentare la propria capacità produttiva in modalità sostenibile, tramite lo zero carbon project, il riciclo di materie prime e la gestione degli scarti.

Lati spa inizialmente si è specializzata nella produzione di compound di acetato di cellulosa, agevolata dalla presenza di materiali concessi al popolo italiano dal piano Marshall, come sottovesti e biancheria sintetiche, maschere militari in plastica e molti altri oggetti che Lati selezionava e riciclava. Oggi Lati è uno dei principali produttori di termoplastici tecnici per uso ingegneristico ad elevate prestazioni che trovano impiego principalmente nel settore elettrico, elettrodomestico, industriale e dei trasporti.

I NUMERI DI LATI SPA

L’azienda si caratterizza per una capacità produttiva di 40.000 tonnellate sviluppata nei 2 siti di Vedano Olona e Gornate Olona, 2.400 formulazioni attive, 300 dipendenti e circa 2.000 clienti. Il gruppo ha realizzato nel 2021 vendite pari a 180 milioni di euro, con un Ebitda di 22,9 milioni e un utile di 14,7 milioni.

«Lati sta affrontando un piano di investimenti ambizioso e di grande trasformazione, all’insegna della digitalizzazione e della sostenibilità. Cuore di questa trasformazione è il nostro comparto industriale: vogliamo produrre plastiche green, sempre meglio e consumando sempre meno. La riduzione delle emissioni, degli scarti e degli sprechi ci guida nella progettazione dei nuovi impianti. Oggi, ogni investimento, viene selezionato non solo sulla base del suo ritorno (ROI), ma deve essere anche sostenibile “by design”, ovvero progettato in economia circolare. Il percorso verso la transizione ecologica è impegnativo ed è incoraggiante non farlo da soli: con Banco Bpm abbiamo trovato un ottimo supporto non solo in termini di risorse finanziarie ma anche di competenze» dice Michela Conterno, amministratrice delegata di Lati Industria Termoplastici spa

«Siamo particolarmente orgogliosi di questa operazione – dichiara Gianluca Colombo, responsabile mercato corporate Nord Ovest di Banco BPM. che ci permette sia di essere al fianco di un cliente che vuol sviluppare e crescere in ottica green, ma soprattutto di una realtà aziendale tra le più attente ai temi dell’inclusione e del welfare aziendale. Questa operazione ci consente quindi di essere coerenti con il nostro impegno sul fronte della sostenibilità. Promuovere una reale sensibilità sui temi ESG, infatti, è una sfida che Banco BPM ha deciso di raccogliere attuando azioni di supporto proattivo per la clientela, grazie a un modello di business ESG integrated e attraverso strumenti dedicati».