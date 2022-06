Dal Comune di Varese ventimila euro alle associazioni impegnate in campo sociale

Quasi ventimila euro alle associazioni volontariato impegnate nel campo del sociale. È questa la cifra contenuta nella delibera dei servizi Sociali approvata dalla Giunta che ha assegnato sovvenzioni a 18 realtà che operano nella città di Varese.

Si tratta di risorse che erano inserite in un bando promosso dal Comune a cui le stesse associazioni hanno partecipato e che poi sono state selezionate in base all’impegno profuso sul territorio in campo sociale. Si va dunque dall’AUSER alla Casa di Paolo e fino a diverse parrocchie oltre che all’associazione Mamme in Cerchio e all’Unione Ciechi. Per un totale dunque di circa 20 mila euro diviso su 18 associazioni di volontariato.

“In questi anni difficili per la pandemia a soffrire sono state anche le associazioni di volontariato che mettono il loro impegno per stare al fianco delle persone – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – nonostante questo però queste realtà non si sono mai tirate indietro e hanno proseguito con la stessa determinazione di sempre nell’aiutare il prossimo. Anzi, nei momenti difficili molte di queste realtà hanno fatto la differenza. Per questo il contributo comunale vuole essere la dimostrazione di vicinanza e sostegno da parte della pubblica amministrazione”.