Dal deposito per le salme alle camere corazzate per i valori. Ecco perché le società cargo scelgono Malpensa

La ragione per cui Malpensa detiene il 70% della quota di mercato dell’air cargo in Italia è da ricercare nella duttilità dello scalo della Brughiera che è attrezzato per la gestione di ogni tipologia di merce ed è qualificato secondo i più importanti standard internazionali (Ceiv Pharma, Ceiv fresh, Pif riconosciuto a livello UE).

Secondo Alessandro Fidato, chief operating officer Sea e presidente gruppo Trasporti, logistica e infrastrutture di Assolombarda, sono almeno otto le peculiarità che contraddistinguono l’aeroporto e lo rendono più attrattivo degli altri scali italiani.

A Malpensa c’è un ampio piazzale per la movimentazione degli autotreni, quattro camere corazzate per i valori, due aree per merce appetibile con sistemi a infrarossi, trutture a temperatura controllata per le merci deperibili, come farmaci, prodotti alimentari, fiori e piante, un caveau sotterraneo di circa 250 metri quadri, un deposito per salme attrezzato per il confezionamento dei feretri, un deposito per merci radioattive autorizzato per categoria “B”e aree attrezzate per lo stazionamento e il controllo di animali vivi.

Cargo City è composta da più parti. C’è un’area di diecimila metri quadrati dedicata agli uffici, altri 250 mila metri riservati agli aerei e alla loro movimentazione, 150mila metri quadrati circa di strade e area per la movimentazione dei Tir e infine 100mila metri quadrati di magazzini di prima linea.

Il masterplan prevede uno sviluppo del cargo, soprattutto a sud dell’aeroporto, con nuovi stand per aeromobili, magazzini di prima linea in aggiunta a quelli esistenti, un centro servizi cargo, nuovi parcheggi, un secondo accesso all’area e magazzini in seconda linea.