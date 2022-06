Dalla Futura alla Uyba, Giuditta Lualdi resta a Busto ma cambia casacca

Rosa al completo in casa Uyba Volley con un “movimento di mercato” tutto in chiave bustocca. L’ultima giocatrice ingaggiata dalle Farfalle è infatti Giuditta Lualdi, centrale di 1,86, 26 anni, nata e cresciuta a Busto Arsizio e proveniente dall’altro club cittadino, la Futura Volley Giovani che milita in Serie A2.

Lualdi, nella ormai consueta presentazione attraverso la trasmissione Uyba Mystery Room, ha spiegato come l’approdo in maglia Unet E-Work sia per lei il coronamento di un sogno. «In seconda superiore avevo confidato a una amica che giocare nella Yamamay era il mio sogno: oggi mi ha chiamato ricordandomi quella frase e dicendomi “Hai coronato il tuo desiderio”. Seguo la squadra da prima del Triplete del 2012, ho fatto un percorso lungo che si è completato».

Lualdi ha parlato anche dell’esperienza alla Futura: «Gli ultimi anni sono stati sicuramente al di sotto delle aspettative, sia della società che mie personali, ma sono stati comunque importanti per arrivare fino a qui. La nuova UYBA mi piace e come al solito, oltre a portare grandi nomi nel roster, la società riesce sempre a costruire squadre estremamente competitive: il pensiero di giocare con Carli Lloyd mi emoziona, così come trovare tante giocatrici che conosco già fuori dal campo».

La centrale di classe ’95 è la prima a compiere il percorso dalla Futura alla Uyba ed è impegnata in alcune attività sociali sul territorio. «Credo molto nella beneficenza, non perché faccia figo ma perché mi fa sentire bene come persona: la mia famiglia ha dei principi di comunità e convivialità incredibili di cui vado fiera e questo mio impegno deriva dai valori che mi hanno trasmesso. Credo che dobbiamo cercare di vivere sempre al meglio quello che ci dà la vita attorno a noi, valorizzandolo, piuttosto che andare sempre a cercare il bello altrove».