Dalle conferenze agli aperitivi: la chiusura della campagna elettorale a Ferno

Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno a Ferno: questa tornata elettorale ha visto ben quattro candidati.

Sfida a quattro

Il nome del centrosinistra è Orlando Marmo, sostenuto dalla civica “Cambiare Ferno” che, dopo dieci anni, si presenta con il simbolo del Partito Democratico. Il centrodestra è nuovamente spaccato, come è accaduto alle elezioni del 2017: da una parte Sarah Foti, pronta a seguire la via tracciata dal sindaco uscente (Filippo Gesualdi), sostenuta dai partiti di centrodestra; dall’altra Mauro Cerutti, che ha spaccato la maggioranza e ha deciso di correre da solo e tentare il terzo mandato, portandosi via una parte tra giunta e consiglio comunale (l’assessora al Bilancio Daniela Vendramin, il presidente del consiglio comunale Massimiliano Catania e la consigliera Sidonia Vezzaro).

Infine, l’outsider di questa tornata, Ponziano Sabetti, candidatosi prima con Italexit (il partito di Gianluigi Paragone) e poi scelto di proseguire il cammino con la civica “Ferno attiva”.

Gli appuntamenti di fine campagna elettorale

Un incontro sull’ambiente, il territorio e la mobilità segnerà la chiusura della campagna di “Cambiare Ferno” e dell’aspirante sindaco Orlando Marmo: interverranno Walter Girardi, guida ambientale dell’associazione Viva via Gaggio, e il consigliere comunale di Varese Andrea Civati, membro della commissione urbanistica e mobilità. Appuntamento a venerdì 10 giugno, ore 21, nella sala consiliare di via Roma.

La squadra di Mauro Cerutti, “Cerutti per Ferno”, festeggerà in piazza del Lavatoio, a partire dalle 21, con musica dal vivo, food e drink.

“Un’idea per Ferno”, la lista che sostiene Sarah Foti, propone tre appuntamenti prima del silenzio elettorale: domani, mercoledì 8 giugno, ci sarà una camminata sotto le stelle tra Ferno e San Macario (a partire dalle 20); si prosegue giovedì 9 giugno con un aperitivo alla pizzeria Moroni alle 19. Infine, venerdì 10 giugno l’appuntamento è alla gelateria Tutti gusti +1 dalle 19.30 alle 23.30.

Ponziano Sabetti e i candidati di “Ferno attiva” hanno optato per una serata musicale alla tensostruttura La vela, a partire dalle 20.30, per venerdì 10.