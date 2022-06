“Dateci un nuovo skatepark”, manifestazione a Legnano dopo la distruzione delle rampe a Mazzafame

«Lo skatepark di via dell’Amicizia non era solo un luogo perfetto per “skeitare” ma era soprattutto un luogo di ritrovo per noi ragazzi della zona, e non solo». A chiedere che questa realtà venga mantenuta, sebbene altrove, è un gruppo di sedicenni che ha trascorso le ultime tre estati tra le rampe in cemento insieme a tanti altri giovani. Sono loro a promuovere sabato 11 giugno alle 15 una manifestazione in via Largo Tosi «con lo scopo di ottenere un altro skatepark a Legnano dato che hanno deciso di distruggerlo per lasciare spazio alle tribune del campo da calcio rinnovato di via Dell’Amicizia».

La pagina Instagnam “Manifestazioneskatepark” ha già 57 follower e gli organizzatori – quattro i promotori più attivi – si aspettano una buona partecipazione. Sulla pagina social sono scritte bianco su nero anche le regole che devono essere rispettate durante il ritrovo: «È una manifestazione pacifica, portate cartelloni». Inizialmente l’invito era anche quello di portare skate e mezzi con le ruote, ma il loro utilizzo è stato vietato per ragioni di sicurezza.

«In Italia si favorisce sempre il calcio ma ci sono tanti altri sport che meritano attenzione: lo skateboard è diventato sport olimpico ed è fortemente aggregativo – spiega Stefano Calini che insieme alla moglie Cristina Solti sta sostenendo la battaglia del figlio e degli amici che skeitano insieme a lui -. La distruzione delle rampe di via Dell’Amicizia è stata per tutti noi improvvisa, nessuno ce ne ha dato comunicazione e non erano state poste chiusure o lucchetti. Per i ragazzi era un luogo importante di ritrovo e se ormai la sua ricostruzione è impossibile, chiediamo che ne venga realizzato un altro sempre a Legnano. Ci è stato detto che l’amministrazione sta già ipotizzando un miglioramento della area pattinaggio/skate presente all’interno del parco Castello, ma quella pista è in alluminio e in legno e non è idonea per lo skate. Al parco Castello non faranno mai costruire una struttura in cemento, per questo chiediamo si possa realizzare in un’altra area cittadina. Grazie al Pnrr stanno arrivando molti fondi, crediamo possa essere un’occasione per dare uno spazio ai nostri ragazzi per ritrovarsi e fare sport».

Per quanto riguarda il campo di via dell’Amicizia anche i padroni di cani si sentono sfrattati. Qui la lettera della lettrice Sabrina