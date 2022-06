Derby “varesino” in Turchia: Polonara batte Dunston e vince il campionato

Nove anni fa gli “Indimenticabili” in maglia Cimberio Varese avrebbero meritato uno scudetto che, invece, finì a Siena prima di essere revocato dalla giustizia sportiva per gli illeciti della società toscana. Ma i giocatori che componevano quella squadra meravigliosa continuano a mietere successi sui parquet internazionali.

L’ultimo alloro è stato conquistato da Achille Polonara, allora giovane ala in rampa di lancio, oggi tra gli azzurri più affermati in campo internazionale con tanto di partecipazione olimpica alle spalle. A 30 anni “PolonAir” ha conquistato il titolo nazionale in Turchia con il Fenerbahce allenato da Sale Djordjevic (il quale lo scorso anno centrò il tricolore sulla panchina della Virtus). E poco conta se il giocatore marchigiano non ha disputato le partite decisive per via dei troppi stranieri in organico: nel corso della stagione ha comunque fatto segnare cifre importanti come i 10 punti e 5,7 rimbalzi di media nei match giocati in campionato e i 7,3 punti con 4,2 rimbalzi in Eurolega.

Per Polonara si tratta del secondo “scudetto”: dopo averli sfiorati in Italia – con Varese ma anche con Reggio Emilia e Sassari – l’ala li ha ottenuti entrambi all’estero. Il primo in Spagna nel 2020 con il Baskonia (fu decisivo con una tripla e un assist a Vildoza nella finale in partita unica contro il Barcellona), il secondo per l’appunto ora in Turchia. Su di lui, per l’anno prossimo, ci sarebbe la Virtus Bologna ma la trattativa è in stallo.

Il Fenerbahce tra l’altro ha vinto il titolo battendo 3-1 in finale l’altra superpotenza cestistica di Istanbul, l’Anadolu Efes, la squadra di cui è baluardo un altro “Indimenticabile” (forse il più indimenticabile di tutti), Bryant Dunston. Il pivottone di New York è stato una delle certezze di coach Ergin Ataman durante l’ultima Eurolega vinta proprio dall’Efes per la seconda volta consecutiva, anche se nelle finali nazionali non ha lasciato particolarmente il segno. Dunston in carriera ha già conquistato due titoli di Turchia oltre a uno vinto in Grecia con l’Olympiacos. L’Efes lo ha nel frattempo confermato anche per la prossima stagione.