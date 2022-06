Derivati, il Comune di Busto Arsizio paga spese legali per 1,6 milioni di euro a Deutsche Bank

Il Comune di Busto Arsizio ha stanziato 1,6 milioni di euro per pagare le spese legali della causa persa contro Deutsche Bank relativa ai contratti IRS (derivati) posti in essere nel 2007. L’attesa batosta è arrivata e ora l’amministrazione comunale ha deciso di pagare subito per evitare che il tasso d’interesse dell’8% possa aggravare la situazione.

Qui un quadro della vicenda

«Quanto all’ingentissimo importo liquidato dal predetto Order inglese in ordine all’acconto delle spese legali pari a 1.400.000 sterline, con interessi dai singoli pagamenti, impregiudicata la contrarietà all’ordine pubblico processuale di tale capo condannatorio, con conseguente ampia riserva di ripetizione, al solo fine di evitare il maturare degli interessi, si procederà al pagamento di quanto sopra indicato, nei tempi e secondo le procedure amministrative previste in materia dalla normativa vigente» – specifica in una nota l’amministrazione.

Il Comune di Busto Arsizio non intende arrendersi alla sentenza inglese, avendo peraltro già conferito incarico di patrocinio ai fini della proposizione di azione ma questa volta davanti all’autorità giudiziaria italiana, per il disconoscimento della sentenza e per contrarietà all’ordine pubblico sostanziale e processuale anche in relazione alle spese legali.

Il pagamento di quanto disposto nella sentenza sopracitata viene disposto al solo fine di interrompere la maturazione degli interessi e con riserva espressa di ripetizione nel caso di esito vittorioso nell’instaurando giudizio di disconoscimento della sentenza emessa dalla Corte Inglese per contrarietà all’ordine pubblico.