Dhl cresce: ogni giorno su Milano Malpensa ci sono 52 voli

Non siamo ancora al radoppio, ma poco ci manca: Dhl Express Italy ha annunciato oggi che il numero totale di voli giornalieri su Milano Malpensa è arrivato ormai a 52, da 30 che erano nel 2020.

Un incremento del 73%, che “traina” la crescita del cargo sul principale aeroporto di Milano, in una fase di concentrazione del traffico merci (che globalmente è ancora inferiore, seppur di poco, a quello pre-pandemia).

Ogni giorno su Malpensa confluiscono poi oltre 120 collegamenti su strada che fanno capo all’hub per il ritiro delle spedizioni sino alla consegna dell’ultimo miglio.

L’aumento di Dhl deriva soprattutto dalla scelta strategica di collocare a Malpensa il proprio hub principale, trasferito da Bergamo Orio al Serio a marzo 2021, con un investimento da 110 milioni di euro..

«L’hub DHL Express di Malpensa – è, per volumi e movimentazioni, il 4° hub d’Europa ed è considerato un punto chiave del Network globale di DHL Express» ha dettagliato Nazzarena Franco, Ceo DHL Express Italy, intervenuta all’evento ‘La Ripresa parte da Malpensa’ organizzato oggi a Milano da Gruppo Trasporti, logistica e infrastrutture di Assolombarda, Univa e Sea, per rilanciare la richiesta di nuovi investimenti sul cargo (cioè l’ampliamento dell’aeroporto previsto dal Masterplan Malpensa, al centro anche di diverse contestazioni).

La richiesta di investimenti è stata ribadita anche da Franco: «Alla luce dell’attuale situazione geopolitica e sanitaria, riteniamo che il settore cargo aereo lombardo e italiano ricopra un’importanza straordinaria nel sistema economico e produttivo nazionale e quindi vada sostenuto».

La presenza a Malpensa consente a Dhl oggi di raggiungere fino a 220 destinazioni in tutto il mondo nell’arco di 24-48 ore. L’hub si aggiunge a Lipsia (storico quartier generale Dhl), East Midlands nel Regno Unito e Bruxelles.

Il boom dell’e-commerce per il mondo del cargo, anche a Malpensa

La pandemia ha favorito la crescita e la diffusione dell’e-commerce. Nel 2020 DHL Express ha consegnato, a livello mondiale, 484 milioni di spedizioni in totale per i suoi clienti (B2C e B2B) in tutto il mondo, circa il 9% in più al giorno rispetto al 2019. Relativamente al Varesotto, attualmente DHL Express Italy supporta oltre 150 aziende dell’e-commerce tra B2C e B2B. Per essere pronti a sostenere questa significativa crescita, DHL Express investe ogni anno nel mondo più di 1 miliardo di euro in nuove strutture all’avanguardia in tutto il mondo per garantire la capacità di smistamento, assumere nuovi dipendenti e aggiungere nuovi aerei cargo alla sua flotta.



I numeri di Dhl a Malpensa

Lo smistamento Dhl a Malpensa ha il suo cuore nel “sorter” che (progettato e costruito proprio in zona) si snoda per 4 chilometri, con la capacità di gestire oltre 38.000 pezzi all’ora in entrata e in uscita, distribuendoli ad una velocità di 2,7 metri al secondo per i pacchi e 1,85 metri al secondo per le buste, sulle 150 porte di attracco dei mezzi.

Ad oggi i dipendenti Dhl in zona sono più di 1.100, in gran parte reclutati localmente con una età media di circa 30 anni.